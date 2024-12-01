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«Ливерпуль» на 9 очков опережает «Арсенал» и «Челси» после 13 туров АПЛ. «Сити» отстал на 11 баллов, «МЮ» – на 15

«Ливерпуль» на 9 очков оторвался от ближайших преследователей в АПЛ.

Команда Арне Слота обыграла «Манчестер Сити» (2:0) в 13-м туре. Теперь на ее счету 34 очка – больше всех в лиге.

Следом идут «Арсенал» и «Челси», набравшие по 25 баллов. У «Брайтона» и «Манчестер Сити» по 23 очка.

«Манчестер Юнайтед» занимает 9-е место и отстает от лидера на 15 очков.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЛиверпуль
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logoМанчестер Сити
logoЧелси
logoАрне Слот
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoТоттенхэм
logoНоттингем Форест
logoБрентфорд
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