«Ливерпуль» на 9 очков опережает «Арсенал» и «Челси» после 13 туров АПЛ. «Сити» отстал на 11 баллов, «МЮ» – на 15

«Ливерпуль» на 9 очков оторвался от ближайших преследователей в АПЛ.

Команда Арне Слота обыграла «Манчестер Сити» (2:0) в 13-м туре. Теперь на ее счету 34 очка – больше всех в лиге.

Следом идут «Арсенал » и «Челси », набравшие по 25 баллов. У «Брайтона » и «Манчестер Сити » по 23 очка.

«Манчестер Юнайтед» занимает 9-е место и отстает от лидера на 15 очков.