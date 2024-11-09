Фанаты «Брайтона» пели Гвардиоле: «К утру тебя уволят»

Болельщики «Брайтона» напомнили Пепу Гвардиоле о неудачах в последних играх.

«Манчестер Сити» сегодня потерпел четвертое поражение подряд, счет – 1:2 в пользу «чаек».

После второго гола в ворота «горожан» фанаты хозяев начали петь: «К утру тебя уволят».

«Ман Сити » не проигрывал четырежды подряд с 2006 года. В карьере Гвардиолы подобное вовсе произошло впервые.