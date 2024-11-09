Фанаты «Брайтона» пели Гвардиоле: «К утру тебя уволят»
Болельщики «Брайтона» напомнили Пепу Гвардиоле о неудачах в последних играх.
«Манчестер Сити» сегодня потерпел четвертое поражение подряд, счет – 1:2 в пользу «чаек».
После второго гола в ворота «горожан» фанаты хозяев начали петь: «К утру тебя уволят».
«Ман Сити» не проигрывал четырежды подряд с 2006 года. В карьере Гвардиолы подобное вовсе произошло впервые.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
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