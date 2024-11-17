Агент Андреев ищет для «Спартака» клуб для сотрудничества в Первой лиге. Им может стать «Сокол» (Metaratings.ru)

Павел Андреев ищет для «Спартака» клуб для сотрудничества в Первой лиге.

По данным Metaratings.ru, агент Андреев ищет для «Спартака» варианты для сотрудничества с клубом Первой лиги, который бы стал буфером между основным клубом и «Спартаком-2», выступающим в LEON-Второй лиге Б.

Таким клубом может стать саратовский «Сокол». Переговоры с руководителями Саратовской области по возможному сотрудничеству уже запланированы.

Пять футболистов «Спартака» сейчас находятся в аренде в клубах Первой лиги: Павел Маслов и Павел Мелешин («Сочи»), Юрий Коледин и Виталий Шитов («Торпедо»), а также Максим Лайкин («Енисей»).