«Ростов» допустил ошибку, избавившись от Песьякова. В такой ситуации он оказался бы нужным человеком». Экс-защитник ростовчан Логашов о команде

Арсений Логашов считает, что «Ростов» допустил ошибку, отпустив Сергея Песьякова.

В пятницу команда Валерия Карпина на выезде сыграет с «Динамо» в рамках 14-го тура Мир РПЛ .

– Интересная игра, конечно, но «Ростов» за последние шесть туров три гола забил. «Динамо» наоборот больше. Они проигрывают только лидерам чемпионата: «Краснодару», ЦСКА, «Зениту». А «Ростов» и «Акрону» может проиграть. Не знаю, ситуация не радужная.

– Нет ли ощущения, что у желто-синих после этого матча продлится серия без побед?

– Вообще, конечно, есть. Из-за того, что «Динамо» играет в сильно атакующий футбол, при этом много пропускает, но «Ростов» мало атакует, чтобы много забивать.

– Проблема дончан во вратарской позиции?

– И это тоже, конечно, не исключение. То один вратарь играет, то другой. Все жаловались на Сергея Песьякова и хотели, чтобы клуб избавился от него. Есть ощущение, что в этом плане «Ростов» допустил ошибку, зря, мне кажется, он в такой ситуации оказался бы нужным человеком в команде», – сказал бывший защитник «Ростова ».