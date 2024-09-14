Песьяков о травмах вратарей в «Крыльях»: «Кто-то иголочки в куклу вуду вставляет. Просто черная полоса, надеюсь»
Сергей Песьяков высказался о травмах вратарей в «Крыльях Советов».
Накануне в матче 8-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (2:0) голкипер был заменен после первого тайма.
– Вас сегодня заменили в перерыве. Какое-то повреждение?
– Небольшой рецидив. Почувствовал, что во втором тайме будет больше игра по счету, нужно больше длинных передач, а их делать я не мог.
– В «Крыльях» какая-то череда травм вратарей. С чем это связано?
– Кто-то иголочки в куклу вуду вставляет, но вычислить его пока не можем. Стечение обстоятельств, надеюсь, что это просто черная полоса. У Вани Ломаева не все в порядке, как я знаю. Богдан Овсянников после тяжелой травмы не полностью готов, – сказал Песьяков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости