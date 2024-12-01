Де ла Ред о Мбаппе в «Реале»: «Станет новым Роналду, надеюсь. Он очень скромен, ему трудно вписаться, когда есть Винисиус. Такой игрок должен был прийти с желанием убивать»

Рубен де ла Ред ожидает большего от Килиана Мбаппе в «Реале».

«Это игрок, которого ждали, я не знаю, как долго, 3-4 года, в конце концов он приходит, и от него ждешь, ну… Я не знаю, будет ли верно сказать, что он находится на одном уровне с Криштиану Роналду. Но это было что-то в этом роде, верно? Он приходит как звезда, по собственному желанию… Надеюсь, что он станет новым Криштиану Роналду .

Конечно, у них также есть Винисиус , который соответствует уровню лучшего игрока в мире на данный момент. И самого отважного и решительного. Так что Мбаппе трудно вписаться, тем более он очень скромен. Такой игрок, как он, должен был прийти с желанием убивать, не так ли?

У него 9 голов, но, конечно, в последние годы мы привыкли к тому, что лучший бомбардир и лидер команды забивает 50-60. Так что на Мбаппе была надежда... Конечно, французская лига – это не то же самое, что испанская Ла Лига и «Реал Мадрид », – сказал экс-игрок «Реала».