Де ла Ред о Мбаппе в «Реале»: «Станет новым Роналду, надеюсь. Он очень скромен, ему трудно вписаться, когда есть Винисиус. Такой игрок должен был прийти с желанием убивать»
«Это игрок, которого ждали, я не знаю, как долго, 3-4 года, в конце концов он приходит, и от него ждешь, ну… Я не знаю, будет ли верно сказать, что он находится на одном уровне с Криштиану Роналду. Но это было что-то в этом роде, верно? Он приходит как звезда, по собственному желанию… Надеюсь, что он станет новым Криштиану Роналду.
Конечно, у них также есть Винисиус, который соответствует уровню лучшего игрока в мире на данный момент. И самого отважного и решительного. Так что Мбаппе трудно вписаться, тем более он очень скромен. Такой игрок, как он, должен был прийти с желанием убивать, не так ли?
У него 9 голов, но, конечно, в последние годы мы привыкли к тому, что лучший бомбардир и лидер команды забивает 50-60. Так что на Мбаппе была надежда... Конечно, французская лига – это не то же самое, что испанская Ла Лига и «Реал Мадрид», – сказал экс-игрок «Реала».
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