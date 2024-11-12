Пирес о Мбаппе: «В «Реале» не является решающим игроком, там есть Винисиус. Килиан должен принять критику, признать, что он не в лучшей форме, и улучшить свою игру»
«Он сталкивается с сильной критикой как во Франции, так и в Испании, так как сейчас не находится на пике формы. В данный момент он не является решающим игроком для «Реала», не забивает и не создает много голевых моментов.
Болельщики «Реала» возлагали огромные надежды на Мбаппе с момента его прихода в мадридский клуб. Однако смена страны, команды и партнеров по игре – это непросто, особенно когда речь идет о клубе с лучшими игроками мира.
Мбаппе должен принять эту критику, изменить свой стиль игры, признать, что он не в лучшей форме, и улучшить свою игру.
Мбаппе мечтал играть за «Реал». Он прекрасно знает, что Винисиус, который является исключительным игроком, занимает ту же позицию, отличается решающими действиями и забивает много голов.
Мбаппе придется адаптироваться к этой ситуации и различным тактикам команды. Отклонить предложение «Реала» сложно для любого игрока.
Решение в том, чтобы Мбаппе адаптировался к тактическому стилю «Реала», и задача Анчелотти – найти тактические решения, которые позволят использовать как Мбаппе, так и Винисиуса», – заявил экс-игрок сборной Франции и «Арсенала» для MBC MASR 2.
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