Пирес о Мбаппе: «В «Реале» не является решающим игроком, там есть Винисиус. Килиан должен принять критику, признать, что он не в лучшей форме, и улучшить свою игру»

Робер Пирес заявил, что Килиану Мбаппе нужно улучшать свою игру в «Реале».

«Он сталкивается с сильной критикой как во Франции, так и в Испании , так как сейчас не находится на пике формы. В данный момент он не является решающим игроком для «Реала », не забивает и не создает много голевых моментов.

Болельщики «Реала» возлагали огромные надежды на Мбаппе с момента его прихода в мадридский клуб. Однако смена страны, команды и партнеров по игре – это непросто, особенно когда речь идет о клубе с лучшими игроками мира.

Мбаппе должен принять эту критику, изменить свой стиль игры, признать, что он не в лучшей форме, и улучшить свою игру.

Мбаппе мечтал играть за «Реал». Он прекрасно знает, что Винисиус, который является исключительным игроком, занимает ту же позицию, отличается решающими действиями и забивает много голов.

Мбаппе придется адаптироваться к этой ситуации и различным тактикам команды. Отклонить предложение «Реала» сложно для любого игрока.

Решение в том, чтобы Мбаппе адаптировался к тактическому стилю «Реала», и задача Анчелотти – найти тактические решения, которые позволят использовать как Мбаппе , так и Винисиуса », – заявил экс-игрок сборной Франции и «Арсенала» для MBC MASR 2.