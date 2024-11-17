Трой Дини порассуждал о проблемах Килиана Мбаппе в «Реале».

«Это, пожалуй, совсем не то, чего мы все ожидали. Лично я думал, когда его подписывали, что он станет недостающим элементом, как [Эрлинг] Холанд для «Сити». Люди ожидали, что он забьет кучу голов, и что они [«Реал »] станут практически неудержимыми. На мой взгляд – я не утверждаю, что это факт, но мне так кажется, – его эго превзошло его трудовую этику.

В «ПСЖ » он имел свободу делать все, что захочет, и ожидания были не такими большими – они в любом случае выиграют лигу. Но, перейдя в «Реал», он оказался в ситуации, где есть «Барселона», «Атлетико», где ожидают победы в чемпионате и Лиге чемпионов. И, как мне кажется, в данный момент это давление немного его тяготит.

Я не думаю, что он прирожденный нападающий, знаю, звучит безумно. Он не может [играть на левом фланге], потому что там Винисиус Жуниор , так что в этой ситуации это большая ошибка «Реала». Они выбрали имя, которое продает футболки и бренд, вместо того чтобы сделать выбор в пользу побед. Поэтому, возможно, ему стоит обсудить возможность игры на правом фланге.

Если это было его мечтой, ему нужно научиться играть в центре нападения и не попадать в офсайд. Когда я смотрел на него в матче против «Барселоны», боже мой, он попал в офсайд раз девять. Ты очень быстрый, и это меня раздражает, особенно когда игроки такие быстрые. Возможно, потому что я сам чертовски медленный, но такие ребята не умеют контролировать свои забеги, будто они слишком нетерпеливы.

В этом плане, если это его мечта, ему нужно отбросить свое эго и работать немного усерднее», – сказал бывший нападающий «Бирмингема».