«Мбаппе не может играть слева, там Винисиус. Это ошибка «Реала», они выбрали имя вместо побед. Ему надо научиться играть в центре и не попадать в офсайд – с «Барсой» он попал раз 9». Дини о Килиане
«Это, пожалуй, совсем не то, чего мы все ожидали. Лично я думал, когда его подписывали, что он станет недостающим элементом, как [Эрлинг] Холанд для «Сити». Люди ожидали, что он забьет кучу голов, и что они [«Реал»] станут практически неудержимыми. На мой взгляд – я не утверждаю, что это факт, но мне так кажется, – его эго превзошло его трудовую этику.
В «ПСЖ» он имел свободу делать все, что захочет, и ожидания были не такими большими – они в любом случае выиграют лигу. Но, перейдя в «Реал», он оказался в ситуации, где есть «Барселона», «Атлетико», где ожидают победы в чемпионате и Лиге чемпионов. И, как мне кажется, в данный момент это давление немного его тяготит.
Я не думаю, что он прирожденный нападающий, знаю, звучит безумно. Он не может [играть на левом фланге], потому что там Винисиус Жуниор, так что в этой ситуации это большая ошибка «Реала». Они выбрали имя, которое продает футболки и бренд, вместо того чтобы сделать выбор в пользу побед. Поэтому, возможно, ему стоит обсудить возможность игры на правом фланге.
Если это было его мечтой, ему нужно научиться играть в центре нападения и не попадать в офсайд. Когда я смотрел на него в матче против «Барселоны», боже мой, он попал в офсайд раз девять. Ты очень быстрый, и это меня раздражает, особенно когда игроки такие быстрые. Возможно, потому что я сам чертовски медленный, но такие ребята не умеют контролировать свои забеги, будто они слишком нетерпеливы.
В этом плане, если это его мечта, ему нужно отбросить свое эго и работать немного усерднее», – сказал бывший нападающий «Бирмингема».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий