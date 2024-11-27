«Реал» без Винисиуса – как это будет? Шанс Мбаппе сверкнуть?

Сегодня – «Ливерпуль».

«Реал» потерял Винисиуса Жуниора из-за травмы. Очередной удар по Карло Анчелотти (какой уже?), который вынужден выходить из кризиса на овермаксимальной сложности. Бразилец вылетел на три недели и не сыграет с «Ливерпулем», а ведь это его любимчики .

«Мадрид» лишился не просто значимого, а ключевого игрока. Влияние Винисиуса часто недооценивают, но прямо сейчас в команде нет фигуры значимее. Он генерирует моменты и делает разницу, причем как через привычные рейды с мячом и дриблинг, так и через пас.

Вылет Жуниора мог стать для «Мадрида» чуть ли не катастрофой, если бы не было Килиана Мбаппе. Cправится ли он?

Этот текст – попытка прикинуть, как изменится «Реал» с травмой одного из лучших игроков мира.

Винисиус мешает Мбаппе? Да, но есть нюанс

«Мадрид» заменит самого яркого вингера мира одним из лучших, это поразительная рокировка. Однако в контексте «Реала» она выглядит загадочно. Мбаппе и Винисиус похожи, но не одинаковы: предпочитают получать мяч в широкой позиции на фланге и открываться между крайним и центральным защитником, но действия с мячом сильно отличаются.

Винисиуса надо кормить под ситуации 1-в-1, поддерживать перегрузом левого фланга. Чем больше, тем опаснее Жуниор. Иногда разрывает фланг, не оглядываясь на партнеров. Мбаппе тоже техничен, но хочет форварда-ориентира под отыгрыши и пользуется разрывами между защитниками, что создаются за счет взаимодействия с партнерами. Это заметно даже через цифры за прошлый сезон, когда Килиан властвовал в «ПСЖ»:

Все с передачами – за Мбаппе. С продвижением с мячом в ногах – за Винисиусом. Здесь сравниваем без оглядки на стилистическую разницу чемпионатов и мегадоминацию «ПСЖ» во Франции, но разница заметна.

Мбаппе был не очень доволен, когда в Париже приходилось выходить центральным нападающим: «Удобно, когда тренер просит девятку забирать центральных защитников соперника на себя, а я могу искать удобное пространство. В «ПСЖ» все иначе. У меня нет свободы. Меня самого просят играть в центре атаки, что мешает, но я готов адаптироваться».

При хаотичной игре (а это стилистическая фишка «Реала») вингер типажа Винисиуса полезнее. Это не значит, что Мбаппе на фланге не подходит «Мадриду», но не факт, что получится создавать столько же остроты.

Еще деталь – связь Мбаппе с Винисиусом. Она сильнее, чем кажется: да, мешают один одному, иногда буквально сталкиваются на фланге. Но именно Жуниор связывает Килиана с остальной командой. Бразилец не всегда, но часто подстраивался под движения Мбаппе, создавал пространство и отыгрывался с ним. То есть делал шаги к решению сложностей, которые мешают обоим.

Это стало заметнее в последних матчах: например, с «Осасуной» Винисиус перемещался по полю в зависимости от нахождения Мбаппе.

Даже показательнее было с «Леганесом». Винисиус стартовал в центре нападения и не сваливался на фланг, пока там играл Мбаппе. Бразилец отдал комфортное место ради партнера.

Это ход Анчелотти. «Мы изменили позицию нападающих, выставив Мбаппе на фланг, и тот отлично справляется, как и Винисиус в центре, – слова Карло после встречи. – Они помогают друг другу, не имеют фиксированной позиции, меняются прямо во время матчей».

Конечно, у Винисиуса есть эго, конфликт интересов по позиции с Мбаппе очевиден, но роль в сложностях Мбаппе немного переоценена. Бразилец создает для него моменты, и если бы форвард реализовывал, то критики было бы поменьше.

Кажется, потеря Винисиуса сейчас для Килиана в игровом плане не такой очевидный плюс.

«Реал» с Мбаппе на фланге – как это выглядит?

Килиан явно займет место на левом фланге, не останется в центре. Есть три варианта, пока травмирован Родриго:

● 4-3-3 с Браимом Диасом в роли ложной девятки. Мбаппе стартует на фланге, но чаще смещается в центр, а Браим отходит ниже и меняется местами с Джудом Беллингемом. Безопасный вариант с одним недостатком – нет форварда-ориентира типа Оливье Жиру (в сборной Франции) или Хоселу (аналог из прошлого сезона), помощника для Мбаппе.

● Снова 4-3-3, но с Эндриком на острие. Француз получает ориентира, но смущает форма и опыт Эндрика. Он никогда не играл в подобной роли (и вообще не играет, как игрок бразилец пока загадка).

● 4-4-2 ромб. Мбаппе получает пространство и не привязан к позиции. Он постоянно смещается в центр, но чаще обитает на фланге. Максимально комфортный сценарий – игра в паре с Эндриком на острие, форвардом-ориентиром (опасения из пункта выше сохраняются). Можно поставить и Браима: подменял Родриго в прошлом сезоне, знает позицию.

Еще один плюс – роль Джуда Беллингема. Так Анчелотти вернет его к прошлогодним настройкам, но само по себе возвращение ромба выглядит странным на фоне прошлых матчей. «Мадрид» хорошо играл по 4-3-3 (с мячом), тренер вряд ли рискнет снова вносить изменения.

Пока нет Родриго, пустуют два места в нападении: за них соперничают Эндрик, Браим Диас и Арда Гюлер. Кто полезнее для «Мадрида» – непонятно. Браим в хорошей форме, а Гюлер классно сыграл с «Леганесом». Эндрик засиделся на скамейке, но начало сезона повысило ожидания от него. Готов ли сыграть в старте?

Травма Винисиуса повлияет даже на левого защитника, там в последних матчах играет Фран Гарсия. Он может закрывать весь фланг – в отличие от Менди (более оборонительный вариант). Но у Франа проблема с пониманием движения Винисиуса (часто он только мешает, когда выдвигается вперед). С Мбаппе, который перемещается немного иначе, может быть легче.

Джуд снова будет забивать?

Мини-пункт, но игнорировать Беллингема не хочется. Именно Джуд сильнее всех пострадал после перехода Мбаппе.

Важно: именно «после», не «от». Килиан запустил цикл изменений в игре англичанина: теперь он пытается одновременно скрыть потерю Тони Крооса (частично), адаптироваться под Мбаппе впереди и сохранить эффективность несмотря на тактические игры Анчелотти, который пихает его с позиции на позицию. Джуд справляется, но потерял в яркости (во многом аномальной).

Сейчас Мбаппе уйдет на фланг, а зона в центре остается свободной. Это открывает перед Джудом отличные перспективы. Рывки Беллингема снова нужны. Джуда часто игнорировали в пользу Винисиуса и Мбаппе. Сам Беллингем отвечает, что готов на все ради команды, но иногда его просто жаль.

Анчелотти не скрывает, что отсутствие голов у Беллингема – следствие появления Мбаппе: «Джуд не забивает, но это неудивительно. Прошлый сезон вышел аномальным. «Мадрид» не нуждается в голах Беллингема. У нас есть и другие очень талантливые игроки. Помните, мы потеряли Карима Бензема. Его заменили Хоселу, Браим и Беллингем. А сейчас есть Мбаппе. Мы довольны работой Джуда. Он много борется и жертвует собой».

Беллингем – уникальный игрок, но его качества просто не были востребованы. Травма Винисиуса возвращает запрос на магию. Джуд снова будет важен. Даже если не будет забивать так же много, как раньше.

Фото: Gettyimages.ru /Florencia Tan Jun; Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press