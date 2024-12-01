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  • Тренер «Химок» Артига о 3:1 с «Локо»: «Начали агрессивно, зная, что соперник играл 48 часов назад, во 2-м тайме было тяжело. Почему-то не засчитали пенальти в нашу пользу»
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Тренер «Химок» Артига о 3:1 с «Локо»: «Начали агрессивно, зная, что соперник играл 48 часов назад, во 2-м тайме было тяжело. Почему-то не засчитали пенальти в нашу пользу»

Главный тренер «Химок» Франк Артига высказался после победы над «Локомотивом».

Подмосковная команда одержала победу (3:1) в гостях в матче 17-го тура Мир РПЛ. В матче 1-го круга «Химки» также обыграли «Локомотив» (2:0).

– В первую очередь хочу поблагодарить игроков, они провели превосходный матч. Мы играли хорошо в первом тайме, но особенно тяжело было во втором. Можно сказать, в этой игре усилия нескольких матчей и отыгрались.

Мы были в курсе, что команда соперника играла 48 часов назад, поэтому мы сразу начали агрессивно играть. Был момент с пенальти, но почему‑то не засчитали его в нашу пользу. Но сейчас это уже не важно. У нас впереди еще игра с «Динамо», нам нужно очень хорошо подготовиться к этому.

– Вторая победа над «Локомотивом». Чем это можно объяснить?

– Подготовка к этому матчу соответствовала подготовке к предыдущему матчу. Тем более, мы знали, что он побеждал нас две игры подряд. Готовились тщательно тогда и решили также подготовиться к этой игре, – сказал Артига.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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