Тренер «Химок» Артига о 3:1 с «Локо»: «Начали агрессивно, зная, что соперник играл 48 часов назад, во 2-м тайме было тяжело. Почему-то не засчитали пенальти в нашу пользу»
Подмосковная команда одержала победу (3:1) в гостях в матче 17-го тура Мир РПЛ. В матче 1-го круга «Химки» также обыграли «Локомотив» (2:0).
– В первую очередь хочу поблагодарить игроков, они провели превосходный матч. Мы играли хорошо в первом тайме, но особенно тяжело было во втором. Можно сказать, в этой игре усилия нескольких матчей и отыгрались.
Мы были в курсе, что команда соперника играла 48 часов назад, поэтому мы сразу начали агрессивно играть. Был момент с пенальти, но почему‑то не засчитали его в нашу пользу. Но сейчас это уже не важно. У нас впереди еще игра с «Динамо», нам нужно очень хорошо подготовиться к этому.
– Вторая победа над «Локомотивом». Чем это можно объяснить?
– Подготовка к этому матчу соответствовала подготовке к предыдущему матчу. Тем более, мы знали, что он побеждал нас две игры подряд. Готовились тщательно тогда и решили также подготовиться к этой игре, – сказал Артига.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий