«Локо» проиграл 3 матча подряд впервые при Галактионове. «Химкам» уступили в обоих кругах

«Локомотив» проиграл 3 матча подряд впервые при Михаиле Галактионове.

Сегодня железнодорожники уступили «Химкам» (1:3) в домашнем матче 17-го тура Мир РПЛ . Ранее «Локомотив » уступил «Спартаку» (2:5) в предыдущем туре и «Динамо» (0:1) в Фонбет Кубке России. Команда провела подобную серию впервые под руководством Галактионова .

В первом круге чемпионата «Локомотив» также уступил «Химкам» (0:2). Прежде под руководством нынешнего главного тренера команда не проигрывала одному сопернику в обоих кругах.

В заключительном матче перед зимней паузой «Локомотив» сыграет на выезде с «Краснодаром».