«Локо» проиграл 3 матча подряд впервые при Галактионове. «Химкам» уступили в обоих кругах
«Локомотив» проиграл 3 матча подряд впервые при Михаиле Галактионове.
Сегодня железнодорожники уступили «Химкам» (1:3) в домашнем матче 17-го тура Мир РПЛ. Ранее «Локомотив» уступил «Спартаку» (2:5) в предыдущем туре и «Динамо» (0:1) в Фонбет Кубке России. Команда провела подобную серию впервые под руководством Галактионова.
В первом круге чемпионата «Локомотив» также уступил «Химкам» (0:2). Прежде под руководством нынешнего главного тренера команда не проигрывала одному сопернику в обоих кругах.
В заключительном матче перед зимней паузой «Локомотив» сыграет на выезде с «Краснодаром».
Опубликовала: Анна Сунцова
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