Защитник «Химок» Филин о 3:1 с «Локо»: «Бьются за чемпионство, но почему-то никак не могут у нас выиграть. Вышли не уверенные, а самоуверенные, в футболе такое наказывается»
Александр Филин считает, что «Локомотива» недооценил «Химки» перед матчем.
Подмосковный клуб в гостях обыграл железнодорожников (3:1) в 17‑м туре Мир РПЛ.
В первом круге чемпионата команда Михаила Галактионова также уступила «Химкам» (0:2).
«Думаю, все нас недооценивают, думают, что мы не команда, что мы не футболисты. А мы показываем, что мы команда и хорошие футболисты.
В «Локомотиве» бьются за чемпионство, но почему‑то никак не могут у нас выиграть. Они вышли самоуверенные. Не уверенные, а самоуверенные, а в футболе такое наказывается», – заявил защитник «Химок».
На данный момент «Локомотив» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка. У «Химок» – 16 баллов и 12‑я строчка, подмосковный клуб покинул зону стыковых матчей.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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