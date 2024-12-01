Александр Мостовой: «Тедеско и Абаскаль для меня никто, посторонние люди. В 150-миллионной стране всплывают те, кто в футбол не играл – Бесков и Лобановский переворачиваются несколько раз!»

Александр Мостовой возмущен слухами о возвращении Доменико Тедеско в Мир РПЛ.

Сообщалось , что экс-тренер «Спартака» мог бы возглавить «Оренбург». Позже стало известно , что Тедеско не собирается возвращаться в Россию.

«Тедеско и Абаскаль – посторонние люди в футболе. Их суют везде. С Абаскалем, пусть немного поздно, но раскусили. Насчет Тедеско тоже говорил, что скоро раскусят. Просто в бешенстве был, когда его назначили тренером сборной Бельгии. Мир перевернулся. У вас футбольная страна, кого вы назначаете?

Для меня эти люди никто в футболе. Как бы там чего ни выигрывали. Если всплывет в России, то вообще будет беспредел. 150-миллионная страна, в футболе всплывают люди, которые в него не играли! Какой абсурд! Бесков, Лобановский переворачиваются несколько раз.

Потому что футбол – большой бизнес. Все хотят быстро богатеть и хорошо жить. Поэтому сюда лезут», – сказал бывший игрок сборной России.