У Кейна растяжение задней поверхности бедра. Нападающий «Баварии» пропустит не менее двух недель
Харри Кейн пропустит несколько недель после травмы в классикере.
Нападающий «Баварии» травмировался в 1-м тайме матча с дортмундской «Боруссией» (1:1) в 12-м туре Бундеслиги. Кейн не смог продолжить игру, на 33-й минуте вместо него на поле вышел Томас Мюллер.
Пресс-служба мюнхенского клуба сообщила, что у Кейна выявлено небольшое растяжение мышц задней поверхности правого бедра.
Ожидается, что восстановление форварда займет не менее двух недель. Англичанин вернется на поле не ранее матча с «РБ Лейпциг» 20 декабря, который станет для «Баварии» последним в 2024 году.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Баварии»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости