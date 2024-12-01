У Кейна растяжение задней поверхности бедра. Нападающий «Баварии» пропустит не менее двух недель

Харри Кейн пропустит несколько недель после травмы в классикере.

Нападающий «Баварии» травмировался в 1-м тайме матча с дортмундской «Боруссией» (1:1) в 12-м туре Бундеслиги. Кейн не смог продолжить игру, на 33-й минуте вместо него на поле вышел Томас Мюллер.

Пресс-служба мюнхенского клуба сообщила, что у Кейна выявлено небольшое растяжение мышц задней поверхности правого бедра.

Ожидается , что восстановление форварда займет не менее двух недель. Англичанин вернется на поле не ранее матча с «РБ Лейпциг» 20 декабря, который станет для «Баварии» последним в 2024 году.