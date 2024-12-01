Шахин об 1:1 с «Баварией»: «Боруссия» играла интенсивно, высоко прессинговала. Во 2-м тайме нас иногда прижимали к воротам. Ничья по делу»
Дортмундский клуб сыграл вничью с командой тренера Венсана Компани (1:1) в матче 12-го тура Бундеслиги.
«Наша цель – побеждать и в таких матчах. Но в последние минуты у меня было ощущение, что нам придется удерживать ничью 1:1. Я реалист. Сегодня я видел в целом хорошую игру «Дортмунда» и горжусь ребятами. Ничья 1:1 была, к сожалению, по делу.
Мы играли очень интенсивно, высоко прессинговали. Во втором тайме «Бавария» перешла на новую схему, что отняло у нас много сил, так как пришлось покрывать большие расстояния. На определенных отрезках они прижимали нас к воротам.
Тем не менее у нас были две великолепные возможности в контратаках – у Джейми [Гиттенса] и Забитцера. Если бы мы их реализовали, то ушли бы с поля победителями. Забитцер не мог отдать пас, но мог бы, конечно, просто забить», – сказал Шахин.
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