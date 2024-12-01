Кордоба об интересе «Зенита»: «Во время Кубка Америки были контакты с агентом, лично ни с кем не общался. Приятно, когда звонят практически из всех лиг – это мотивирует»

Джон Кордоба подтвердил интерес со стороны «Зенита» прошлым летом.

– Насколько близкой была история с «Зенитом»? Питерцы тоже выходили на вас?

– Да, но не напрямую. Все решалось через агента. Лично я ни с кем не общался. Контакты с «Зенитом » были во время Кубка Америки. Я был поглощен выступлением за сборную и не интересовался, о чем мой агент разговаривал с другими клубами.

– Для вас в принципе важно привлекать внимание других клубов?

– Конечно же, это приятные эмоции! Это мотивация продолжать и дальше хорошо работать. Мне нравится, когда такой интерес есть. Когда звонят практически из всех лиг, это очень приятное ощущение, – сказал нападающий «Краснодара ».