Неизвестный Кордоба: встретил жену на парковке стадиона, слушает отца-футболиста и фанатеет от Дрогба

А в России ругается с судьями.

Джон Кордоба – главный нападающий в РПЛ прямо сейчас. Колумбиец оформил 8+5 за 11 матчей в чемпионате, а в октябре забрал приз лучшего игрока месяца. Выстрел с 35 метров «Крыльям» – претендент на гол сезона. «Это было красиво, – говорил Кордоба. – Я посмотрел на вратаря, он вышел, и я сказал себе: «Вот оно!» Слава богу, мяч залетел в створ. Я как нападающий всегда слежу за воротами, поэтому и ударил».

В последнее трансферное окно Кордобу хотели «Зенит» и «Спартак», но недавно Джон продлил контракт с «Краснодаром» до 2027 года. Судя по инсайдам, подписной бонус – 3 млн евро, зарплата – около 4 млн евро.

Кордоба провел в «Краснодаре» уже три сезона и давно стал суперзвездой РПЛ. Давайте узнаем его еще лучше!

Отец Джона Кордобы играл за сборную Колумбии. Он звонит после матчей и защищает сына в медиа

Мануэль Кордоба, отец Джона, был футболистом: выступал за колумбийские клубы и даже сыграл 8 матчей за сборную. После гола Кордобы-младшего в матче против Румынии установилось уникальное достижение: Мануэль и Джон стали первыми в истории отцом и сыном, которые забивали за сборную Колумбии.

Мануэль периодически приходит в колумбийские медиа и делится взаимоотношениями с сыном. Они с Джоном постоянно на связи: «Я никогда не разговариваю с ним в день игры. Не знаю, может, это стало традицией, но до матча он общается только с мамой. Я не звоню и сам не разрешаю ему звонить мне. Могу набрать ему сразу после игры и похвалить, но обычно мы созваниваемся на следующий день: анализируем матч с холодной головой, и я указываю ему на какие-то ошибки».

Мануэль тоже был нападающим: долгое время постоянно напоминал сыну, что забил больше 150 голов во взрослой карьере и успел сыграть за сборную. Так он мотивировал Джона усердно работать, чтобы тот заслужил вызов в национальную команду.

После первого гола сына за сборную Колумбии Мануэль кричал, бегал по дому и со всеми обнимался . На Кубке Америки Кордоба забил Коста-Рике, и журналисты снова позвонили Мануэлю после матча: «Ему чуть не хватило в завершении, но он играл здорово. Он выигрывал борьбу на скорости и в верховых единоборствах, открывался в свободные зоны.

Я никогда не обращал внимание на это, но после матча сказал ему, что не нужно было снимать футболку после гола: он может получить желтую в игре с бразильцами и позже пропустить важный матч в плей-офф».

В октябре у колумбийцев был тяжелый выезд в Боливию в рамках отбора на ЧМ: соперники играют на высокогорье, где тяжело бегать и дышать тем, кто не привык к таким условиям. Поэтому Боливия почти все очки берет на домашнем стадионе. Сборная Колумбии с 20-й минуты играла в большинстве, но все равно проиграла – 0:1. А Кордоба запорол несколько моментов.

После матча нападающий признал вину: «Мы знали, что будет сложный матч. Для меня это одна из тех игр, которые нужно забыть. Я должен взять себя в руки. Бывают моменты, когда все получается, но сегодня ничего не залетало в ворота. Я самокритичен, все понимаю. Это был не мой день. Но я буду продолжать работать, чтобы забивать и выигрывать».

Но Кордобу все равно прибили в соцсетях. Тогда на защиту встал отец:

«С Джоном все в порядке, такое случается с каждым нападающим. Не существует форварда, которые не упускает ни одного шанса. После игры я позвонил ему и сказал, чтобы он успокоился. Джон получает голевые моменты, потому что постоянно ищет их.

Обычно сразу после таких игр наступает депрессия. К счастью, через несколько дней будет новый матч, и у него будет шанс исправиться. Я не сомневаюсь в нем».

Отец также добавил, что Джону всегда было тяжело играть в таких условиях. Поэтому он и остался в запасе на ту игру (но вышел уже на 23-й минуте из-за травмы нападающего).

Кордобу нередко критикуют колумбийцы в соцсетях. Например, в последней игре против Эквадора нападающий не попал в пустые с нескольких метров (его сборная проиграла 0:1): на следующий день фанаты исправили его статью в «Википедии». Там было написано: «Джон «Безногое туловище» Кордоба – инвалид, который не умеет забивать».

«Мои родители очень поддерживали меня, – рассказывал Джон. – Но не могли помочь материально – например, чтобыбы отправить в какую-то крутую академию. Все, чего я добился, – благодаря моему упорству. Хотя, конечно, без помощи и вдохновения родителей ничего бы не получилось».

Почему Кордобу так долго не вызывали в сборную?

Джон начал взрослую карьеру в 18 лет в колумбийском «Энвигадо». Первый большой клуб – испанский «Эспаньол». О родном городе колумбийца почти ничего неизвестно:

«Я рос в маленьком поселке Истмина, откуда было довольно сложно выбраться. Слава богу, с помощью футбола получилось. Мне правда повезло.

Это очень маленький городок. Ни с одним из европейских его не сравнить, население всего 27 тысяч человек. Для нормальной жизни там нужно все перестроить, но главное, в нем живут добрые, позитивные люди. Меня всегда спрашивают о преступности и других проблемах в Колумбии, но я не люблю их затрагивать».

В «Эспаньоле» колумбийца хотел сам тренер: Кордоба рассказывал, как один из помощников ездил на молодежный чемпионат мира, чтобы посмотреть на перспективного нападающего. Сборная Колумбии на том турнире вылетела в 1/8 финала, но 20-летний Джон забил 2 гола за 4 матча. И получил приглашение в Испанию. Кордоба забил лишь 4 гола за сезон в «Эспаньоле», но всегда вспоминает о команде с трепетом.

Главный тренер Хавьер Агирре говорил про молодого колумбийца: «Если бы с такой игрой он еще завершал моменты, то уже перешел бы в «Челси». Спустя несколько лет, играя в Бундеслиге, Кордоба рассказал: «Я недавно встретил Хавьера в аэропорту в Мадриде, и мы тепло поприветствовали друг друга. Он сказал мне: «Ублюдок, теперь-то ты забиваешь голы» . К тому же прямо на парковке домашнего стадиона Кордоба познакомился с будущей женой. После «Эспаньола» был сезон в «Гранаде», где Джон ничем не запомнился.

В 2015-м Кордоба поехал покорять Бундеслигу и провел там шесть сезонов: «Всегда притягивал немецкий футбол. Он идеально подходит для моего стиля и характеристик. У меня только самые прекрасные воспоминания о Германии. Там я чувствовал себя счастливым, и до сих пор считаю: перейдя из Испании в Германию, сделал правильный выбор».

В Германии колумбиец выступал за команды, играющие вторым номером («Майнц», «Кельн» и «Герта»): выбегал под удар после навесов, открывался на длинные передачи из глубины и скидывал мячи в центре поля. У Кордобы хорошее ускорение, таранный дриблинг и опасные удары головой – все это мы заметили и по матчам в России.

На родине его сравнивают с Дидье Дрогба – возможно, как раз из-за игры головой. Дрогба – идеал для Джона:

«Он всегда будет моим кумиром. В детстве я часто смотрел, как он выступает за «Челси»: мне нравилась его манера игры. Он был для меня примером, который побудил посвятить себя футболу. Мечтаю ли я играть в «Челси»? Да, это моя самая большая мечта. В этой жизни нет ничего невозможного. Я усердно работаю, и есть Бог, который все решает. Надеюсь, что когда-нибудь такая возможность представится».

В Германии Кордоба часто травмировался, но стабильно забивал 5-10 голов за сезон (в сезоне-2019/20 забил 20 во Второй Бундеслиге). И трижды забил «Баварии» за разные клубы. А победный гол за «Майнц» на «Альянц Арене» в концовке – один из самых важных для нападающего в карьере.

При этом Кордобу почти не вызывали в сборную Колумбию. Скорее всего, из-за конкуренции: помимо опытного Фалькао, в сборной были Муриэль и Сапата из «Аталанты». Впервые нападающего вызвали в 2020-м (в 27), но он позже травмировался и не сыграл ни минуты.

После переезда в Краснодар Джон сразу высказался о перспективах в сборной:

«Решения принимает тренер, и все понимают, что это непросто, потому что он отвечает за результат. Я должен выкладываться на сто процентов и быть готовым в любой момент, когда буду нужен сборной. Мне остается только работать и ждать, больше ничего сделать не могу.

Приблизит ли меня к сборной трансфер в «Краснодар»? Надеюсь, да. Мне повезло попасть в дружный, по-человечески сильный коллектив, где и тренерский штаб, и партнеры помогают друг другу. В такой компании гораздо проще прогрессировать и становиться лучше. А значит, и оказываться ближе к сборной».

«Краснодар» купил Кордобу перед сезоном-2021/22 за рекордные для клуба 20 млн евро. За это время он настрелял больше 50 голов в России и стал звездой чемпионата. А еще дебютировал за сборную: в ноябре 2023-го в матче квалификации к ЧМ вышел на 20 минут против Бразилии. После этого стал регулярно играть, на последней Копе был основным форвардом и даже забил Коста-Рике и Панаме. А сборная Колумбии дошла до финала, где проиграла аргентинцам 0:1 – пропустили на 112-й минуте.

По слухам, все больше клубов из Европы начали следить за ним: дортмундская «Боруссия» рассматривала Кордобу на замену Аллеру, «Фулхэм» хотел взять в годичную аренду, «Галатасарай» предлагал 8 млн евро. Также им интересовались «Эвертон», «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас».

«Мне кажется, что о «Зените» говорить запрещено, ха-ха». Кордоба в России обожает Краснодар и жалуется на судей

Кордоба уверен, что сильно поменялся за время игры за границей. И благодарит семью, которая всегда помогала с адаптацией:

«В чем разница между нынешним Джоном Кордобой и тем, который только покинул Колумбию? Огромная. Я уехал из Колумбии очень давно, мне было 18 лет, а сегодня уже 30. За это время я сильно повзрослел: самостоятельно принимал правильные решения.

Почему я легко адаптировался и в Германии, и в России? Семья сыграла главную роль в этом. Поддержка семьи помогала мне адаптироваться как можно быстрее».

Его жена – Анабель Гарсия, сестра чемпиона Европы-2008 Серхио Гарсии. Они познакомились еще в Испании, у них 5-летняя дочь Изабелла.

«Перед трансфером в Россию мы довольно долго разговаривали с женой, которая всегда переезжает вместе со мной, – говорил Кордоба. – Я спрашивал, будет ли ей комфортно. Кроме того, у меня маленькая дочь, которой тоже необходимо время на то, чтобы адаптироваться на новом месте. Именно в этом смысле решение [переезжать из Германии в Краснодар] простым не назовешь.

Но в итоге посчитали, что жизнь в Краснодаре станет для нас прекрасным опытом. Я расспрашивал знакомых футболистов о нем и России в целом, и все хвалили и страну, и город – особенно за замечательный климат».

По слухам, Анабель была против перехода Кордобы в «Зенит» из-за холодного климата в Санкт-Петербурге . Сам Джон во всех интервью отмечает комфортную погоду в Краснодаре. А вот – три вещи, которые Кордоба больше всего полюбил в России :

«Я не так много видел страну за пределами Краснодара. Во-первых, отмечу людей и их отношение ко мне. Заботу и доброту. Второе – это еда. Просто обожаю местные рестораны. И третье – скромность. Скромность города, людей в нем, культура общения. Я сам из небольшого города, и мне близко такое поведение. Возможно, теплый климат делает и людей немного теплее».

В прошлом году Кордоба был недоволен судьями в РПЛ. В апреле 2023-го, в перерыве матча против ЦСКА колумбиец в подтрибунке выругался на испанском в сторону судей. Это попало на видео, и нападающего дисквалифицировали на две игры.

Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг тогда высказал претензии «Матч ТВ»: «Кордоба лишен работы на две игры. Из-за того, что, заходя в раздевалку в перерыве матча, он высказал вслух свои эмоции. Сделал он это на испанском языке и без нецензурных слов! Сотрудники «Матч ТВ» сняли это исподтишка, из угла, в тот момент, когда наш футболист их не видел. После этого они отправили это видео в КДК. Мы считаем это доносительством и прекращаем всячески контакты с «Матч ТВ».

На «Матче» ответили, что КДК нашел это видео в обычной ленте новостей.

Следующая дисквалификация была в ноябре: после матча с «Уралом» (проиграли 1:3) Кордоба перед помощником главного арбитра демонстративно схватил себя за пах. Получил красную и пропустил три матча (еще один – условно).

Во время паузы Кордоба высказал свое мнение о судьях в интервью «Спорт-Экспрессу»: «Мне кажется, если бы против меня свистели все нарушения, их было бы еще больше. У меня такая манера игры – люблю борьбу. Но когда вступаю в контакт с соперником и он фолит, мне тоже приходится выходить за рамки правил, чтобы иметь возможность выиграть единоборство. Хотелось бы услышать объяснения судей. Почему они не видят фолов против меня, почему мне дали дисквалификацию на три матча... Одни вопросы».

И неожиданно рассказал об отношении к «Зениту»: «То место, которое мы сейчас занимаем, безусловно, заслуженно. Ничего не буду говорить о «Зените» – это их дела. Но мне кажется, что о «Зените» говорить запрещено, ха-ха! За два с половиной года, что я играю в России, успел убедиться в особом отношении к этому клубу. С чьей стороны? Давайте не будем уточнять. Не хочу, чтобы мне расширили дисквалификацию еще на пару игр. Думаю, то, что «Зенит» в РПЛ на особом счету, — неоспоримый факт. Вы видели матчи Бундеслиги? Там сейчас лидирует «Байер». В Испании – «Жирона»... Это конкурентные чемпионаты. Почему в России не может быть так же? Я не понимаю».

Кордоба признавался, что общался с Галицким перед трансфером в «Краснодар». А зимой восхищался его простотой: «Он говорит, что доволен мной, что я самый лучший. Когда такой человек произносит подобные слова, ты готов выйти на поле и просто разрывать! Удивляет его простота в общении и спокойствие. Он может подойти и начать с тобой разговор без каких-либо вступлений. Я встречался с президентами других клубов и никогда ничего подобного не ощущал».

Говорят, летом Галицкий пригрозил Кордобе: если он будет форсировать трансфер в «Зенит» и отказываться от «полноценной игры» за клуб, то до истечения контракта (лето 2025-го) будет бегать по кругу в Краснодаре. В итоге не отпустил колумбийца в Санкт-Петербург. А со «Спартаком» уже не договорился сам Кордоба: в Тушино ввели потолок зарплат, из-за которого переговоры толком и не начались.

Джон продлил контракт с «Краснодаром». И планирует забрать чемпионство в этом сезоне.

Фото: East News /AP Photo/Rick Scuteri, AP Photo/Juan Karita; Mikel Trigueros/ZUMAPRESS.com, imago sportfotodienst/Global Look Press ; instagram.com/jhoncordoba9 ; vk.com/fckrasnodar ; РИА Новости /Виталий Тимкив