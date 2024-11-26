«Кажется, все хотят, чтобы «Зенит» не стал чемпионом и «Краснодар» взял золото. Клуб проделал впечатляющую работу: академия, парк – это должно войти в историю». Глушаков об РПЛ
«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков после 16 туров. Следом идет «Краснодар» с 38 баллами.
– «Краснодар» может стать чемпионом?
– Сергея Николаевича Галицкого все уважают очень сильно. Мне кажется, все хотят, чтобы «Зенит» не стал чемпионом и «Краснодар» взял золото. Клуб проделал впечатляющую работу. Академия, парк. Это все должно войти в историю. Стадион – космос, база – космос. Все идеально сделано. «Краснодар» заслуживает чемпионства. Но надо брать свои очки. Не надо настраивать на «Зенит». Надо обыгрывать условные «Химки», «Факел», «Оренбург», «Акрон».
– Нет ощущения, что Кордоба расслабился после нового контракта?
– Не думаю, что он расслабился. Просто с ним играют. Я был на матче с «Химками». От него не отходят два-три футболиста, не дают ему вообще разворачиваться. Конечно, его анализируют. Кордоба – хороший футболист. Мне кажется, он думает о том, чтобы побыстрее выиграть чемпионство, – сказал бывший полузащитник «Спартака».
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