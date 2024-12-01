Джон Кордоба: «Я решил не переходить в «Спартак», а не клуб решил не покупать меня. Я знаю, чего стою! История закрыта»
– Недавно вы продлили контракт с «Краснодаром». Довольны, что остались в клубе?
– Я всегда говорил, что «Краснодар» – место, где ко мне относились лучше всего. Здесь я счастлив. Могу сказать, что это мой дом, где я чувствую любовь.
Клуб сделал многое, чтобы я остался, и эта забота и заинтересованность сыграли важнейшую роль в моем решении продлить контракт.
– При этом разговоров об уходе было достаточно – и зимой, и особенно летом.
– Слухов действительно было очень много. Но я всегда оставался сконцентрированным только на одном клубе. Мне говорили об интересе «Спартака» и «Зенита». И я благодарен им за этот интерес. Но все разрешилось: я остался в «Краснодаре» и буду продолжать делать все для команды.
– Томаш Амарал рассказывал, что «Спартак» не устроила ни озвученная «Краснодаром» сумма, ни ваши финансовые запросы...
– Что решил «Спартак» – дело «Спартака». Я знаю, чего стою!
Но вообще-то в данной ситуации, кажется, именно Джон Кордоба принял решение не переходить в «Спартак», а не «Спартак» принял решение не покупать меня.
– Насколько серьезно вы рассматривали этот вариант?
– Я уважаю «Спартак» как клуб. Уважаю игроков и тренера этой команды. И, повторюсь, благодарю их за интерес ко мне. Но история со «Спартаком» для меня закрыта, и надо оставить ее в прошлом. Это не играет никакой роли в моей жизни, – заявил нападающий «Краснодара».
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