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Джон Кордоба: «Я решил не переходить в «Спартак», а не клуб решил не покупать меня. Я знаю, чего стою! История закрыта»

Джон Кордоба высказался о переговорах со «Спартаком» этим летом.

– Недавно вы продлили контракт с «Краснодаром». Довольны, что остались в клубе?

– Я всегда говорил, что «Краснодар» – место, где ко мне относились лучше всего. Здесь я счастлив. Могу сказать, что это мой дом, где я чувствую любовь.

Клуб сделал многое, чтобы я остался, и эта забота и заинтересованность сыграли важнейшую роль в моем решении продлить контракт.

– При этом разговоров об уходе было достаточно – и зимой, и особенно летом.

– Слухов действительно было очень много. Но я всегда оставался сконцентрированным только на одном клубе. Мне говорили об интересе «Спартака» и «Зенита». И я благодарен им за этот интерес. Но все разрешилось: я остался в «Краснодаре» и буду продолжать делать все для команды.

– Томаш Амарал рассказывал, что «Спартак» не устроила ни озвученная «Краснодаром» сумма, ни ваши финансовые запросы...

– Что решил «Спартак» – дело «Спартака». Я знаю, чего стою!

Но вообще-то в данной ситуации, кажется, именно Джон Кордоба принял решение не переходить в «Спартак», а не «Спартак» принял решение не покупать меня.

– Насколько серьезно вы рассматривали этот вариант?

– Я уважаю «Спартак» как клуб. Уважаю игроков и тренера этой команды. И, повторюсь, благодарю их за интерес ко мне. Но история со «Спартаком» для меня закрыта, и надо оставить ее в прошлом. Это не играет никакой роли в моей жизни, – заявил нападающий «Краснодара».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКраснодар
logoСпартак
logoДжон Кордоба
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
Томаш Амарал
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