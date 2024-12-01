Хиддинк о тен Хаге в «МЮ»: «Удивило, сколько приближенных Эрик собрал вокруг себя – это затрудняет интеграцию. Речь о футболе, а не о войне и мире – иногда не стоит быть слишком серьезным»
Тен Хаг был уволен из «Манчестер Юнайтед» 28 октября. Новым главным тренером был назначен Рубен Аморим.
«Каждый работает по-своему, но меня удивило то, сколько приближенных лиц собрал вокруг себя Эрик. Так вы оказываетесь в пузыре, что затрудняет интеграцию в культуру вашего нового клуба, и на вас смотрят с подозрением. Я всегда брал с собой за границу одного ассистента, с которым я мог бы составить план действий в области футбола. Поэтому я выбирал местных тренеров и наблюдателей. Тех, кто хорошо знал клуб или страну.
То, как о тебе будут судить, зависит от тебя. Иногда стоит относиться к этому не слишком серьезно. Я имею в виду, что мы говорим о футболе, а не о войне и мире. Не нужно отвечать силой на силу, с которой вы сталкиваетесь. Иначе рано или поздно рванет», – сказал бывший тренер «Челси» в интервью Voetbal Primeur.
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