Онана о тен Хаге: «Не всегда легко понять, почему уходит тренер. Мы много работали, пробовали все и очень старались, но это не сработало. Не выиграли достаточно матчей – все просто»

Андре Онана высказался об увольнении Эрика тен Хага из «Манчестер Юнайтед».

«Когда я услышал, что он уходит, я почувствовал себя плохо, не всегда легко понять, почему уходит тренер. Я переживал за него, у меня с ним очень хорошие отношения.

Почему здесь не получилось? Мы не выиграли достаточно матчей, все просто. На высоком уровне это нелегко, и иногда приходится платить. Мы много работали, пробовали все и очень старались, но это не сработало», – сказал голкипер «Манчестер Юнайтед ».

Онана об Амориме в «МЮ»: «Игроки будут прибавлять. У «Спортинга» другая система, но мы можем играть как угодно»