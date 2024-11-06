Онана о тен Хаге: «Не всегда легко понять, почему уходит тренер. Мы много работали, пробовали все и очень старались, но это не сработало. Не выиграли достаточно матчей – все просто»
Андре Онана высказался об увольнении Эрика тен Хага из «Манчестер Юнайтед».
«Когда я услышал, что он уходит, я почувствовал себя плохо, не всегда легко понять, почему уходит тренер. Я переживал за него, у меня с ним очень хорошие отношения.
Почему здесь не получилось? Мы не выиграли достаточно матчей, все просто. На высоком уровне это нелегко, и иногда приходится платить. Мы много работали, пробовали все и очень старались, но это не сработало», – сказал голкипер «Манчестер Юнайтед».
Онана об Амориме в «МЮ»: «Игроки будут прибавлять. У «Спортинга» другая система, но мы можем играть как угодно»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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