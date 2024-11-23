Оуэн об «МЮ»: «Аморим может быть правильным человеком. В его словах за 10 минут больше смысла, чем во всех высказываниях тен Хага за 2,5 года»
Португальский специалист стал новым главным тренером манкунианцев. Завтра он проведет первый матч во главе команды – против «Ипсвича».
«В последние годы у «Манчестер Юнайтед» много раз появлялись новые надежды, которые не оправдывались. Но есть ощущение, что Аморим может быть правильным человеком.
Мне нравится его поведение. Он выглядит уверенным, в его словах за 10 минут больше смысла, чем во всех высказываниях тен Хага за два с половиной года.
[Ситуация не изменится] в одночасье, нужно многое наверстать, но…» – написал бывший нападающий сборной Англии.
Аморим об изменениях в «МЮ»: «Это не революция, будем менять стиль игры и физический аспект. Мы слишком часто теряем мяч, а чтобы попытаться выиграть титул, нужно многое улучшить»
Аморим об «МЮ»: «Верю в себя, в клуб и в игроков – у нас одинаковый менталитет. Хочу попробовать новые вещи»
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