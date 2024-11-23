Оуэн об «МЮ»: «Аморим может быть правильным человеком. В его словах за 10 минут больше смысла, чем во всех высказываниях тен Хага за 2,5 года»

Майкл Оуэн высказался о назначении Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».

Португальский специалист стал новым главным тренером манкунианцев. Завтра он проведет первый матч во главе команды – против «Ипсвича».

«В последние годы у «Манчестер Юнайтед » много раз появлялись новые надежды, которые не оправдывались. Но есть ощущение, что Аморим может быть правильным человеком.

Мне нравится его поведение. Он выглядит уверенным, в его словах за 10 минут больше смысла, чем во всех высказываниях тен Хага за два с половиной года.

[Ситуация не изменится] в одночасье, нужно многое наверстать, но…» – написал бывший нападающий сборной Англии.

Аморим об изменениях в «МЮ»: «Это не революция, будем менять стиль игры и физический аспект. Мы слишком часто теряем мяч, а чтобы попытаться выиграть титул, нужно многое улучшить»

Аморим об «МЮ»: «Верю в себя, в клуб и в игроков – у нас одинаковый менталитет. Хочу попробовать новые вещи»