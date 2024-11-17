Сезон Ла Лиги ультракоротко: одна команда – одно предложение
Главные европейские лиги уже шагнули за четверть пути. Такая отметка и затишье международной паузы – подходящий момент, чтобы зафиксировать, как идут дела в топ-чемпионатах.
Сегодня – Ла Лига после 13 туров. В формате «одно предложение на команду» мы подчеркнули самое важное/яркое/определяющее сезон. А кое-где – ироничное и забавное.
1. «Барселона»
Выше места «Барсы» в таблице только их линия защиты.
2. «Реал Мадрид»
Флорентино, а ты уже выбросил чек за Мбаппе?
3. «Атлетико»
Пока Гризманн гениален (даже по своим меркам), а все вокруг нестабильно – игра, состав и даже схема.
4. «Вильярреал»
Хватит про Айосе Переса (7 голов), главный бриллиант «Вильярреала» – Алекс Баэна (никто в Испании не разрезает обороны лучше).
5. «Осасуна»
Что круче: первыми обыграть «Барсу» в Ла Лиге или идти в пятерке с отрицательной разницей мячей (минус 3)?
6. «Атлетик»
1+1 за 11 матчей – куда делся Нико Уильямс с Евро?
7. «Бетис»
Травмирована десятка Иско, пришла десятка Джованни Ло Чельсо, скрытая десятка Пабло Форнальс – кубическое уравнение профессора Пеллегрини пока прекрасно работает.
8. «Реал Сосьедад»
Эх, союз Альгуасиля и «Сосьедада» тускнеет – почти все как и раньше, только теперь их заводят лишь сильные соперники (и «Валенсия»).
9. «Мальорка»
Аррасате быстро построил не только боевую команду, но и идеальную симметрию: 5 побед, 5 поражений – 10 забитых мячей, 10 пропущенных.
10. «Жирона»
Отстаньте от «Жироны»: у них можно собрать целый состав травмированных игроков – и даже на запас хватит!
11. «Сельта»
У нас для вас новости: Оскар Мингеса – самый яркий латераль мира прямо сейчас (не падайте).
12. «Райо Вальекано»
Хорошая прессинг-машина – Иньиго Перес, экс-помощник Андони Ираолы, откатил ее к заводским настройкам (а вот Хамесу тут не место, эх).
13. «Севилья»
«Севилья» пытается в стиль «Барсы» (ладно, «Барсы Б»), только вот вместо Месси там Чидера Эджуке – и даже он травмировался.
14. «Леганес»
Ла Лига так очистилась, что теперь главный Хави Эрнандес – это непопсовый защитник «Леганеса».
15. «Алавес»
«Алавес» играет по-сельски, много навешивает, но это пока на поле не выходит вингер Карлос Висенте – главный парень на деревне, последите за ним.
16. «Лас-Пальмас»
Контркультурный ответ Флику: новый тренер Диего Мартинес опустил линию защиты – и пошли победы.
17. «Хетафе»
Возможно, когда-нибудь «Хетафе» забьет с игры (пока 0 голов).
18. «Эспаньол»
Всей командой продают кипера Жоана Гарсию – запомните имя, еще увидите его вне зависимости от исхода борьбы за выживание.
19. «Вальядолид»
Про «Вальядолид» у нас нет идей – прямо как у Пауло Пессолано.
20. «Валенсия»
Ужасы «Валенсии»: голов меньше, чем букв в фамилии Мамардашвили.
Сезон АПЛ ультракоротко: одна команда – одно предложение
Фото: Gettyimages/Juan Manuel Serrano Arce / Stringer, David Ramos / Staff, Fran Santiago / Stringer, Rafa Babot / Stringer, Clive Brunskill / Staff, Angel Martinez / Stringer, Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer, Angel Martinez / Stringer
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