Сезон Ла Лиги ультракоротко: одна команда – одно предложение

Главные европейские лиги уже шагнули за четверть пути. Такая отметка и затишье международной паузы – подходящий момент, чтобы зафиксировать, как идут дела в топ-чемпионатах.

Сегодня – Ла Лига после 13 туров. В формате «одно предложение на команду» мы подчеркнули самое важное/яркое/определяющее сезон. А кое-где – ироничное и забавное.

1. «Барселона»

Выше места «Барсы» в таблице только их линия защиты.

2. «Реал Мадрид»

Флорентино, а ты уже выбросил чек за Мбаппе?

3. «Атлетико»

Пока Гризманн гениален (даже по своим меркам), а все вокруг нестабильно – игра, состав и даже схема.

4. «Вильярреал»

Хватит про Айосе Переса (7 голов), главный бриллиант «Вильярреала» – Алекс Баэна (никто в Испании не разрезает обороны лучше).

5. «Осасуна»

Что круче: первыми обыграть «Барсу» в Ла Лиге или идти в пятерке с отрицательной разницей мячей (минус 3)?

6. «Атлетик»

1+1 за 11 матчей – куда делся Нико Уильямс с Евро?

7. «Бетис»

Травмирована десятка Иско, пришла десятка Джованни Ло Чельсо, скрытая десятка Пабло Форнальс – кубическое уравнение профессора Пеллегрини пока прекрасно работает.

8. «Реал Сосьедад»

Эх, союз Альгуасиля и «Сосьедада» тускнеет – почти все как и раньше, только теперь их заводят лишь сильные соперники (и «Валенсия»).

9. «Мальорка»

Аррасате быстро построил не только боевую команду, но и идеальную симметрию: 5 побед, 5 поражений – 10 забитых мячей, 10 пропущенных.

10. «Жирона»

Отстаньте от «Жироны»: у них можно собрать целый состав травмированных игроков – и даже на запас хватит!

11. «Сельта»

У нас для вас новости: Оскар Мингеса – самый яркий латераль мира прямо сейчас (не падайте).

12. «Райо Вальекано»

Хорошая прессинг-машина – Иньиго Перес, экс-помощник Андони Ираолы, откатил ее к заводским настройкам (а вот Хамесу тут не место, эх).

13. «Севилья»

«Севилья» пытается в стиль «Барсы» (ладно, «Барсы Б»), только вот вместо Месси там Чидера Эджуке – и даже он травмировался.

14. «Леганес»

Ла Лига так очистилась, что теперь главный Хави Эрнандес – это непопсовый защитник «Леганеса».

15. «Алавес»

«Алавес» играет по-сельски, много навешивает, но это пока на поле не выходит вингер Карлос Висенте – главный парень на деревне, последите за ним.

16. «Лас-Пальмас»

Контркультурный ответ Флику: новый тренер Диего Мартинес опустил линию защиты – и пошли победы.

17. «Хетафе»

Возможно, когда-нибудь «Хетафе» забьет с игры (пока 0 голов).

18. «Эспаньол»

Всей командой продают кипера Жоана Гарсию – запомните имя, еще увидите его вне зависимости от исхода борьбы за выживание.

19. «Вальядолид»

Про «Вальядолид» у нас нет идей – прямо как у Пауло Пессолано.

20. «Валенсия»

Ужасы «Валенсии»: голов меньше, чем букв в фамилии Мамардашвили.

Сезон АПЛ ультракоротко: одна команда – одно предложение

Фото: Gettyimages /Juan Manuel Serrano Arce / Stringer, David Ramos / Staff, Fran Santiago / Stringer, Rafa Babot / Stringer, Clive Brunskill / Staff, Angel Martinez / Stringer, Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer, Angel Martinez / Stringer