Постекоглу о 2:2 с «Ромой»: «Тоттенхэм» создал много моментов и должен был убивать интригу. Концовка сильно огорчила – соперник наказал нас»

Эндж Постекоглу оценил ничью с «Ромой» (2:2) в Лиге Европы.

Римляне ушли от поражения на 91-й минуте благодаря голу Матса Хуммельса.

«Концовка сильно огорчила нас. Это был захватывающий матч, с большим количеством голов. Мы создали много моментов и должны были убивать интригу.

При счете 2:1 оставался риск, что мы пропустим. Так и получилось. Соперник наказал нас», – сказал тренер «Тоттенхэма ».