Хуммельс в трех матчах за «Рому» сфолил на пенальти с «Тоттенхэмом», забил в свои с «Фиорентиной» и ошибся в моменте с голом «Наполи», но забил «шпорам» на 91-й
«Рома» в гостях сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) в 5-м туре Лиги Европы.
Защитник, дебютировавший за клуб в турнире, нарушил правила уже на 4-й минуте матча, что привело к пенальти. После просмотра ВАР 11-метровый успешно реализовал Сон Хын Мин.
На 91-й минуте игры при счете 1:2 Хуммельс забил гол, обеспечив ничейный результат.
Немец перешел в «Рому» в качестве свободного агента в сентябре и с тех пор сыграл всего в 3 матчах.
В первой игре против «Фиорентины» (1:5) он забил автогол. Во втором матче с «Наполи» (0:1) допустил ошибку через 8 минут после выхода на замену, что привело к голу Ромелу Лукаку.
Хуммельс допускает завершение карьеры, если его положение в «Роме» не изменится при Раньери, а предложений от европейских клубов не будет. Защитник сыграл лишь в 1 матче
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