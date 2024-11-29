«Интер Майами» предлагает Месси контракт до декабря 2026-го, «все указывает на то, что Лео подпишет его» (As)
Лионель Месси может остаться в «Интер Майами» до конца 2026 года.
По информации As, клуб МЛС еще несколько недель назад направил аргентинскому нападающему предложение о продлении контракта до декабря 2026-го. «Все указывает на то, что чемпион мира примет его», – сообщает источник.
Ранее сообщалось, что новый контракт Месси может быть рассчитан на более короткий срок и действовать до ЧМ-2026. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с июня по июль.
Нынешнее соглашение форварда с клубом из Флориды истекает в декабре 2025-го. Статистику 37-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости