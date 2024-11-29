«Интер Майами» предлагает Месси контракт до декабря 2026-го, «все указывает на то, что Лео подпишет его» (As)

Лионель Месси может остаться в «Интер Майами» до конца 2026 года.

По информации As, клуб МЛС еще несколько недель назад направил аргентинскому нападающему предложение о продлении контракта до декабря 2026-го. «Все указывает на то, что чемпион мира примет его», – сообщает источник.

Ранее сообщалось, что новый контракт Месси может быть рассчитан на более короткий срок и действовать до ЧМ-2026 . Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с июня по июль.

Нынешнее соглашение форварда с клубом из Флориды истекает в декабре 2025-го. Статистику 37-летнего футболиста можно найти здесь .