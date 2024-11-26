Маскерано возглавил «Интер Майами» Месси. Контракт – до конца 2027 года
Хавьер Маскерано возглавил «Интер Майами», за который играет Лионель Месси.
Клуб МЛС объявил о назначении аргентинского специалиста на пост главного тренера – он приступит к работе после оформления всех необходимых документов.
Соглашение с Маскерано, который сменил Херардо Мартино, рассчитано до конца 2027 года.
Напомним, Маскерано и Лионель Месси выступали вместе за «Барселону» и сборную Аргентины. За клуб МЛС также выступают другие бывшие игроки «Барсы» – Луис Суарес, Серджи Бускетс и Жорди Альба.
Изображение: intermiamicf.com
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Интер Майами»
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