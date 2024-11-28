Лионель Месси: «Благодарю Бога, что свел меня с «Барселоной». Это особенный клуб, не такой, как другие»
Лионель Месси поблагодарил Бога за то, что попал в «Барселону».
«Я благодарю Бога за то, что свел меня с «Барселоной», ведь я провел всю свою жизнь в этом замечательном клубе.
Для меня большая гордость быть частью этого клуба и его болельщиком. Это особенный клуб, не такой, как другие. Мне посчастливилось быть там», – сказал бывший нападающий «Барселоны», играющий за «Интер Майами», в эфире TV3.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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