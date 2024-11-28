  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бонек о Левандовском: «Терминатор «Барсы», лучшая девятка XXI века. Не включаю в их число Месси и Роналду»
18

Бонек о Левандовском: «Терминатор «Барсы», лучшая девятка XXI века. Не включаю в их число Месси и Роналду»

Збигнев Бонек назвал Роберта Левандовского лучшей девяткой XXI века.

Ранее форвард «Барселоны» забил 100-й и 101-й голы в Лиге чемпионов. В списке лучших бомбардиров турнира поляк уступает только Криштиану Роналду (140) и Лионелю Месси (129).

«На мой взгляд, Роберт – лучшая девятка XXI века, но я не включаю в их число Месси и Роналду.

Я не знаю, считается ли Месси «девяткой», «десяткой» или «девяткой с половиной», а Криштиану не типичный 9-й номер, он всю карьеру играл на правом или левом флангах.

Роберт великолепен в этом отношении и будет забивать постоянно. Он исполняет пенальти, можно сказать, что он терминатор этой команды.

Всякий раз, когда в штрафной происходит атакующее действие, оно идет на него. Поэтому думаю, что оно [число голов в ЛЧ] может дойти до 120», – сказал экс-игрок и тренер сборной Польши.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: TVP SPORT
logoСборная Аргентины по футболу
logoЛа Лига
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛионель Месси
logoБарселона
logoКриштиану Роналду
logoСборная Польши по футболу
logoИнтер Майами
logoРоберт Левандовски
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoМЛС
logoСборная Португалии по футболу
logoЗбигнев Бонек
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Интер Майами» предлагает Месси контракт до декабря 2026-го, «все указывает на то, что Лео подпишет его» (As)
312 минут назад
Гафин о «Динамо»: «Поднимаемся после неудачной серии. Должны вернуться после отпуска и забрать все трофеи»
217 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Буде-Глимт». 3:2 – Хейлунд сделал дубль! Онлайн-трансляция
8320 минут назадLive
Макманаман о Мбаппе: «Он не «девятка», на этой позиции он забивает не так уж много. С тем же успехом «Реал» мог бы оставить Хоселу»
732 минуты назад
Легенды «Барсы» обыграли «Реал» по пенальти. Роналдиньо, Фигу, Сорин и Конго забили в основное время, Ривалдо, Вилья, Клюйверт, Куарежма, Абидаль, де Бур, Зеедорф тоже играли
934 минуты назад
Автобус «Реала» столкнулся с грузовиком после матча с «Ливерпулем» в ЛЧ и разбил фару. Никто из игроков и персонала не пострадал
16сегодня, 20:14
Пети о Мбаппе: «Думаю, его сглазили. На Западе в это не верят, но я – да»
51сегодня, 20:09
Лига конференций. «Челси» победил «Хайденхайм», «Динамо» Минск уступило «Копенгагену», «Фиорентина» принимает «Пафос», «Астана» и «Витория Гимараэш» сыграли вничью
19сегодня, 20:00Live
Лига Европы. «МЮ» принимает «Буде-Глимт», «Тоттенхэм» против «Ромы», ПАОК Чалова и Оздоева обыграл РФШ, «Лацио» и «Лудогорец» не забили
204сегодня, 20:00Live
У «Динамо» Киев 5 поражений подряд в ЛЕ, общий счет – 1:12. Команда не побеждает 17 матчей кряду на групповом/общем этапе еврокубков
23сегодня, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Головин пошутил о трансфере в «Зенит»: «С Соболем не очень хочу играть. В Доту – хочу, в футбол – нет»
5 минут назад
Бэйл о «Реале»: «Ничего не работает. Одно дело, когда много суперзвезд в составе, другое – пытаться сбалансировать команду, где повсюду пробелы»
15 минут назад
Фанаты «МЮ», «Сити», «Ливерпуля» и «Эвертона» выступят против повышения цен на билеты. Совместные акции пройдут перед матчами команд в АПЛ
27 минут назад
Маласиа играет за «МЮ» впервые за 550 дней. Защитник, перенесший 2 операции на колене, вышел в старте на матч с «Буде-Глимт» в ЛЕ
250 минут назад
Мареска о 2:0 с «Хайденхаймом»: «Трудно найти игроков, которые сегодня не играли бы хорошо. Важно, чтобы они были готовы и использовали свои шансы»
152 минуты назад
Гарначо забил после ошибки Хайкина на 1-й минуте. Вратарь «Буде-Глимт» потерял мяч в штрафной под прессингом Хейлунда
1сегодня, 20:19
Кузьмичев о Джикии в «Химках»: «Должен играть в клубе другого уровня. Интерес от больших команд появится, надеюсь»
7сегодня, 20:04
«Челси» обыграл «Хайденхайм» – 2:0, Мудрик и Нкунку забили, Казадеи удалили. У «синих» 4 победы из 4 на общем этапе Лиги конференций
15сегодня, 19:41
Слот о серии «Ман Сити» без побед: «Я считаю Пепа лучшим тренером мира, потому что он всегда находит решения своих проблем. Он сделает это снова – надеюсь, уже после воскресенья»
6сегодня, 19:30
«Милан» и Габбия продлили контракт до 2029-го
5сегодня, 19:11