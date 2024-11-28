Анчелотти и Перес встретятся перед матчем с «Хетафе». Тренер «Реала» намерен исправить ситуацию и верит в игроков

Карло Анчелотти и Флорентино Перес обсудят ситуацию в «Реале».

Вчера мадридская команда уступила «Ливерпулю» со счетом 0:2 в 5-м туре Лиги чемпионов. В таблице общего этапа «Реал » занимает 24-е место, набрав 6 очков.

В Ла Лиге «сливочные» идут вторыми, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 балла при матче в запасе.

Как сообщает Marca, главный тренер и президент «Реала» проведут встречу перед игрой с «Хетафе » и поделятся мыслями о проделанной работе. Кроме того, станет ясно, насколько сильно руководство клуба доверяет Анчелотти – ранее положение тренера не вызывало вопросов.

Отмечается, что итальянский специалист «чувствует в себе силы и стремится изменить ситуацию к лучшему, несмотря на то, что осознает, насколько трудна эта задача». Он верит в своих игроков.

В «Мадриде» опечалены неудачными результатами команды, но начинают понимать, что ошибались, действуя недостаточно активно в летнее трансферное окно.