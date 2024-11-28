Анчелотти о 0:2 c «Ливерпулем»: «Реал» хорошо сражался с самым сложным соперником в Европе. Результат справедлив. Мбаппе не очень хорошо сыграл, но мы все его поддерживаем»
«Реал» проиграл мерсисайдцам на выезде в матче 5-го тура Лиги чемпионов (0:2).
«Игра была сложной, но мы знали, что так будет. Я думаю, что сейчас игры на «Энфилде» – самые сложные в Европе. У «Ливерпуля» хорошая динамика. Мы были в игре до пенальти, а затем мы снизили уровень.
В первом тайме мы хорошо защищались, хотя могли бы больше использовать контратаки. Мне понравилась команда. Я думаю, мы хорошо сражались с самым сложным соперником в Европе. Результат справедлив, потому что они заслужили победу, но мы сражались.
Мы собирается квалифицироваться в следующий этап ЛЧ, как в прошлом году. Таков путь, мы не можем думать по-другому.
Как и другие, Мбаппе боролся, сражался. Он не очень хорошо сыграл, не реализовал пенальти, и это будет сложный момент, но мы все его поддерживаем. Нереализованный пенальти в такой игре немного расстраивает игрока, но он должен смотреть вперед», – сказал тренер «Мадрида».
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