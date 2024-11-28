Беллингем о незабитом пенальти Мбаппе «Ливерпулю»: «Реал» проиграл не поэтому – соперник сыграл лучше. Килиан под огромным давлением из-за того, насколько он хорош»

Джуд Беллингем поддержал Килиана Мбаппе после незабитого пенальти «Ливерпулю».

Нападающий «Реала» не реализовал 11-метровый на 61-й минуте матча 5-го тура Лиги чемпионов (0:2). Удар Мбаппе отразил голкипер «Ливерпуля » Куивин Келлехер.

«Такое бывает. Он замечательный игрок, но из-за того, насколько он хорош, он сталкивается с огромным давлением. Мы проиграли матч не из-за этого пенальти. Соперник сыграл лучше нас.

Я знаю, что он создаст еще много моментов, которые будут иметь огромное значение для нашего клуба», – сказал полузащитник «Реала » в эфире TNT Sports.