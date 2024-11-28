РФС о том, что ФИФА против матча Буркина-Фасо с Россией: «У нас не было переговоров»

В РФС опровергли возражения ФИФА по поводу матча России с Буркина-Фасо.

Ранее в Федерации футбола Буркина-Фасо рассказали , что опасаются играть с Россией из-за возможных санкций со стороны ФИФА.

«У нас не было переговоров с Буркина-Фасо о проведении товарищеской игры», – сообщили в службе коммуникаций РФС .

В 2023 году сборная России провела два товарищеских матча с африканскими сборными – Кенией (2:2) и Камеруном (1:0), а также две встречи с олимпийской сборной Египта – 1:1, 1:2.