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РФС о том, что ФИФА против матча Буркина-Фасо с Россией: «У нас не было переговоров»

В РФС опровергли возражения ФИФА по поводу матча России с Буркина-Фасо.

Ранее в Федерации футбола Буркина-Фасо рассказали, что опасаются играть с Россией из-за возможных санкций со стороны ФИФА.

«У нас не было переговоров с Буркина-Фасо о проведении товарищеской игры», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

В 2023 году сборная России провела два товарищеских матча с африканскими сборными – Кенией (2:2) и Камеруном (1:0), а также две встречи с олимпийской сборной Египта – 1:1, 1:2.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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