Ерохин о сборной России: «Играть за страну – престижно для любого футболиста. Не стоит акцентировать внимание на Брунее: сегодня такой матч, завтра будет соперник иного уровня»

Александр Ерохин высказался о матчах сборной России со слабыми соперниками.

В ноябре команда Валерия Карпина встретилась со сборными Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

– Параллельно с матчем «Зенита» и «Фенербахче» шла игра сборной России с Брунеем. Болельщики сравнивали эти события. Сейчас ты сторонний наблюдатель за сборной, но нет ли ощущения, что с такими матчами она идет куда-то не туда?

– Сборная отталкивается от тех возможностей, которые есть на сегодняшний день, и от тех команд, с кем они могут сыграть. Играть в любом случае важно и нужно. Сборная – это команда, в которую стремятся все российские футболисты. Думаю, играть за страну – престижно для любого футболиста.

Сегодня такой матч, завтра будет соперник иного уровня. Поэтому не стоит акцентировать внимание на игре с Брунеем. Провели товарищескую игру, забили много голов. Для болельщиков обилие голов – это всегда интересно, – сказал полузащитник «Зенита ».