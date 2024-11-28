В Буркина-Фасо опасаются играть с Россией: «ФИФА примет карательные меры»

Буркина-Фасо опасается игры с Россией из-за возможных санкций от ФИФА.

Об этом заявил глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре.

«Со слов генерального секретаря нашей Федерации, сейчас сложно играть матчи со сборной России. Все потому, что ФИФА за эту игру примет карательные меры в адрес ФФБ», – сказал Траоре.

В 2023 году сборная России провела два товарищеских матча с африканскими сборными – Кенией (2:2) и Камеруном (1:0), а также две встречи с олимпийской сборной Египта – 1:1, 1:2.