Ван Дейк о переходе в «Реал»: «Там есть Рюдигер. Сейчас я сосредоточен на игре с «Ман Сити»

Вирджил ван Дейк ушел от ответа на вопрос о переходе в «Реал».

«Ливерпуль» обыграл «Реал» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:0).

– Ты останешься в «Ливерпуле»?

– Какой прямой вопрос... Обычно мне так напрямую не задают. Мне нечего сказать. Сейчас я сосредоточен на следующем матче (против «Манчестер Сити» – Спортс’‘).

– «Реалу нужны центральные защитники.

– Не знаю...

– Да, да... Потому что Милитао и Алаба травмированы.

– Но там есть Антонио Рюдигер ...

– Ты перейдешь в «Реал Мадрид»?

– Когда?

– Этим летом.

– Этим летом? Как я уже сказал, сейчас я сосредоточен только на «Сити», – сказал защитник «Ливерпуля», отвечая на вопрос журналиста El Chiringuito.

Контракт 33-летнего ван Дейка с «Ливерпулем » рассчитан до лета 2025 года.