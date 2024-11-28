Ван Дейк о переходе в «Реал»: «Там есть Рюдигер. Сейчас я сосредоточен на игре с «Ман Сити»
Вирджил ван Дейк ушел от ответа на вопрос о переходе в «Реал».
«Ливерпуль» обыграл «Реал» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:0).
– Ты останешься в «Ливерпуле»?
– Какой прямой вопрос... Обычно мне так напрямую не задают. Мне нечего сказать. Сейчас я сосредоточен на следующем матче (против «Манчестер Сити» – Спортс’‘).
– «Реалу нужны центральные защитники.
– Не знаю...
– Да, да... Потому что Милитао и Алаба травмированы.
– Но там есть Антонио Рюдигер...
– Ты перейдешь в «Реал Мадрид»?
– Когда?
– Этим летом.
– Этим летом? Как я уже сказал, сейчас я сосредоточен только на «Сити», – сказал защитник «Ливерпуля», отвечая на вопрос журналиста El Chiringuito.
Контракт 33-летнего ван Дейка с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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