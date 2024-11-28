Камавинга выбыл на 2-3 недели. Хавбек «Реала» получил травму в матче с «Ливерпулем»

Эдуардо Камавинга пропустит ближайшие матчи.

Полузащитник «Реала » не смог продолжить игру с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов после стыка с Алексисом Мак Аллистером. Француз упал на газон, держась за заднюю поверхность бедра.

Как сообщил журналист La Sexta Хосе Луис Санчес в эфире El Chiringuito de Jugones, Камавинга пропустит 2-3 недели. Футболист может вернуться к игре против «Райо Вальекано» 14 декабря.