Камавинга выбыл на 2-3 недели. Хавбек «Реала» получил травму в матче с «Ливерпулем»
Эдуардо Камавинга пропустит ближайшие матчи.
Полузащитник «Реала» не смог продолжить игру с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов после стыка с Алексисом Мак Аллистером. Француз упал на газон, держась за заднюю поверхность бедра.
Как сообщил журналист La Sexta Хосе Луис Санчес в эфире El Chiringuito de Jugones, Камавинга пропустит 2-3 недели. Футболист может вернуться к игре против «Райо Вальекано» 14 декабря.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: El Chiringuito TV
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