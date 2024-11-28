«Ливерпуль» убрал «Реал»! Мбаппе провалился, а у Слота сияли даже дублеры

Первые в плей-офф.

«Ливерпуль» обыграл «Реал» на «Энфилде» – яркие 2:0 с двумя нереализованными пенальти. Но если промах Мохамеда Салаха быстро забудем (партнеры прикрыли), то ошибка Килиана Мбаппе слишком дорога.

Да и вообще француз без Винисиуса провалился.

«Ливерпуль» выиграл даже с дублерами на ключевых позициях. Они и тормознули Мбаппе

У Арне Слота старт мечты: первое место в АПЛ, пять побед в пяти турах Лиги чемпионов, всего одно поражение за 19 матчей. Теперь победили пусть и обескровленный, но «Реал» – Юргену Клоппу, например, это так и не удалось за все годы.

Много говорят про травмы «Реала», но «Ливерпуль» добывает победы без Алиссона и Трента (а еще Диогу Жоты) – и заменившие их Куивин Келлехер и Коннор Брэдли были одними из лучших против «Мадрида». Как раз они и не позволили ничего создать Мбаппе. Подкат североирландского защитника – главный оборонительный хайлайт первого тайма, а сэйв пенальти – второго.

В центре поля соперников урабатывала тройка Алексис Мак Аллистер – Кертис Джонс – Райан Гравенберх. И это работа Слота. Да, лучшим признали Мак Аллистера – вел игру, у него победный гол, эффектные передачи. Но Джонс и Гравенберх сейчас показывают лучший футбол в жизни. Кертис кошмарил полузащиты «Реала» и «Байера», а Райан заслужил от болельщиков сравнения с Рудом Гуллитом. При Клоппе этого не было.

Слоту летом купили только Федерико Кьезу (травмирован), но тренер внезапно раскрыл знакомых футболистов. Защита пропускает крайне мало – даже Трент научился отрабатывать. Луис Диас и Коди Гакпо так хороши, что непонятно, кто должен играть в старте. Салах – снова претендент на «Золотой мяч».

В «Ливерпуле» сохранили то, что работало у Клоппа, но внедрили новые механизмы. И даже привычное «добавить после перерыва» теперь работает идеально. «Реал» с 46-й и до самого удара Мак Аллистера прижали так, что не оставалось сомнений: гол – вопрос времени.

Пока единственное, в чем Слот проигрывает Клоппу – харизма. Арне спокойный, лишь изредка позволяет эмоции. Но тут Юрген оставил хорошее наследство. Помните, как немец во время прощания на «Энфилде» подставил в песню про себя имя Арне Слота? Ее с большим удовольствием поют – и не только на «Энфилде».

После таких побед, как над «Реалом», с еще большей страстью.

Мбаппе вышел на позиции Винисиуса. И тотально провалился

Перед игрой у Карло Анчелотти было достаточно потерь: к списку, в котором уже были Родриго, Орельен Тчуамени, Дани Карвахаль, Эдер Милитао и Давид Алаба, добавился и Винисиус (за два дня до выезда). В итоге Килиан Мбаппе сыграл на левом фланге атаки.

От француза ждали идей лидера, но он провалился. Не брал инициативу, постоянно уступал в дуэлях, не отрабатывал в обороне, очень легко терял мяч, принимал плохие решения, раз за разом обрезал команду и приводил атаки на ворота Тибо Куртуа.

Мбаппе еще и смазал пенальти при 0:1 – слабо пробил в правый угол, Келлехер потащил. Килиан впервые в сезоне не реализовал 11-метровый – и в какой момент! Чаще всего пенальти бил Винисиус, но сейчас он травмирован. До «Ливерпуля» у Мбаппе было три из трех: «Бетису», «Сосьедаду» и «Эспаньолу».

В феврале 2023-го «Мадрид» уже был в похожей ситуации на «Энфилде»: команда Клоппа вела 2:0 к 15-й минуте и только наращивала давление, но в игру вступил Винисиус, положил дубль в первом тайме, сравнял, а во втором отдал еще и голевую на Карима Бензема. «Реал» перевернул и выиграл 5:2.

Но сейчас «Реал» совсем не тот. И Мбаппе не помогает.

Провал француза в цифрах:

● 50% удачных попыток дриблинга (3/6).

● Один удар в створ – тот самый с пенальти.

● 8 проигранных единоборств (больше всех в матче).

● 15 потерь.

● Ноль передач под удар.

● 24 передачи за весь матч (18 точных, но лишь четыре в финальной трети).

Кажется, проблемы Мбаппе связаны не с позицией.

«Ливерпуль» первым вышел в плей-офф

«Ливерпуль» уже точно вышел в плей-офф – ниже 24-го места уже не упасть.

● «Реал» – первый действующий победитель ЛЧ с тремя поражениями на первом этапе . Сейчас два подряд, в прошлом туре влетели «Милану» на «Бернабеу» (1:3). 24-е место – последнее, выводящее в плей-офф.

● Мбаппе без голов четвертый матч ЛЧ подряд : был только мяч «Штутгарту» в первом туре. Сейчас не смог даже с пенальти.

● У «Ливерпуля» 14 побед и ничья с середины сентября . Крушат вообще всех: притормозили только против «Арсенала» в АПЛ (2:2). В остальных матчах впечатляющая разница – 37:11.

● В ЛЧ дела «Ливерпуля» идеальны: пять побед из пяти . Единственные со 100-процентным результатом в Европе, четыре из пяти игр выиграли всухую, пропустили только от «Милана» в сентябре (3:1). Сухая серия – 447 минут.

● «Ливерпуль» обыграл «Реал» впервые за 15 лет . Не было побед после разгрома 4:0 в 2009-м, проиграли почти все матчи, в том числе финал ЛЧ-2018. Тогда победу принесли дубль Стивена Джеррарда и голы Фернандо Торреса с Андреа Доссеной. Как давно!

Есть ли риск, что «Реал» вылетит?

После поражения на «Энфилде» команда Анчелотти опустилась на 24-е место – последнее для выхода в стыковые матчи. Сейчас выше «Реала» даже «Брюгге», «Селтик» и «Динамо Загреб».

Формат позволяет «Мадриду» пока не опасаться вылета, но так терять больше нельзя.

В оставшихся трех турах «Реал» сыграет против «Аталанты», «Зальцбурга» и «Бреста». Дома – только с австрийцами.

По подсчетам суперкомпьютера Opta 10 очков хватит для попадания в стыки на 99%. У «Мадрида» сейчас шесть. Ситуация плохая, но все еще не критическая.

Фото: Gettyimages.ru /Justin Setterfield; IMAGO/Nicola Mastronardi/IPA Spo, Harry Langer/Keystone Press Agency/Global Look Press