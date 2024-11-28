Глава судейского комитета РФС Каманцев – кандидат на руководящий пост в «Крыльях». Он консультировал власти региона по вопросам управления клубом («РБ Спорт»)

«Крылья» могут пригласить главу судейского комитета РФС Павла Каманцева в клуб.

По информации «РБ Спорт», председатель Экспертно-судейской комиссии (ЭСК РФС) является одним из кандидатов на руководящий пост в самарской команде.

Отмечается, что именно Каманцев консультировал самарские власти по проблематике управления клубом.

Напомним, ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал , что «Крылья Советов » должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

Клуб идет на 12-м месте в Мир российской Премьер-лиге, набрав 15 очков в 16 матчах.

Глава Самарской области о коррупции в судействе: «Система существует, но нет фактов, подтверждающих это. Разговоры составлены так, чтобы нельзя было обратиться в органы»