Глава судейского комитета РФС Каманцев – кандидат на руководящий пост в «Крыльях». Он консультировал власти региона по вопросам управления клубом («РБ Спорт»)
«Крылья» могут пригласить главу судейского комитета РФС Павла Каманцева в клуб.
По информации «РБ Спорт», председатель Экспертно-судейской комиссии (ЭСК РФС) является одним из кандидатов на руководящий пост в самарской команде.
Отмечается, что именно Каманцев консультировал самарские власти по проблематике управления клубом.
Напомним, ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».
Клуб идет на 12-м месте в Мир российской Премьер-лиге, набрав 15 очков в 16 матчах.
Глава Самарской области о коррупции в судействе: «Система существует, но нет фактов, подтверждающих это. Разговоры составлены так, чтобы нельзя было обратиться в органы»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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