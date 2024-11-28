Модрич о 0:2 с «Ливерпулем»: «У «Реала» были проблемы в финальной трети, в оставшихся матчах мы должны играть лучше. Мбаппе не забил пенальти, но мы уверены в нем»

Лука Модрич высказался после поражения в матче с «Ливерпулем».

«Реал» уступил на выезде (0:2) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Команда занимает 24-е место в таблице с 6 набранными очками.

«Это Лига чемпионов, здесь бывают сложные моменты. Осталось три матча, и мы должны выступить лучше, чем в последних играх. Думаю, мы справимся, потому что в Ла Лиге у команды была хорошая динамика.

В первом тайме у нас все шло хорошо, затем пенальти мог переломить ход матча, но мы не реализовали его. Затем последовал второй [пропущенный] гол, и матч был проигран.

Мы хорошо действовали в обороне, играли компактно. У нас были недостатки, но самые большие проблемы были в финальной трети.

Мы видим, что Мбаппе хорошо работает на тренировках. Иногда он проявляет себя, а иногда нет. Сегодня он не забил пенальти , но мы уверены в нем и верим, что Килиан покажет то, чего от него ждут.

У нас все еще есть шанс [попасть в первую восьмерку], мы должны верить, но нужно делать больше. У нас впереди три сложных матча, особенно против «Аталанты». Еще рано [делать выводы]», – сказал капитан «Реала » в интервью Movistar.