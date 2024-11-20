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Генсек РФС об отстранении Безбородова за комментарии в Telegram: «Исключительно за обман комиссии – Владислав отрицал, что это его аккаунт. За само нарушение пару матчей бы получил»

Генсек РФС высказался об отстранении арбитра Владислава Безбородова до лета.

Дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС отстранила 51-летнего арбитра от судейства до конца сезона за нарушение Дисциплинарного кодекса. Безбородов давал комментарии в Telegram, среди прочего он написал: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить».

– Это жестокое наказание?

– Не считаю, что слово «жестоко» является правильным. В этой ситуации надо понимать, что комиссия принимала решение в соответствии с той практикой, которая сложилась. Павел Юрьевич [Каманцев] уже комментировал.

Все достаточно просто: было допущено дисциплинарное нарушение, за которое господина Безбородова собирались привлечь к ответственности. В ходе расследования он преднамеренно ввел комиссию в заблуждение, сославшись на то, что данные сообщения не публиковались им и не публиковались с его аккаунта, что тоже важно. Он в принципе отрицал, что это его аккаунт. В ходе расследования было технически установлено, что это его телефонный номер.

Санкции в виде отстранения и выведения из списка до конца сезона он получил исключительно за обман комиссии. В противном случае получил бы пару матчей за само правонарушение.

– Вы спрашивали у Каманцева, почему сообщения от 2021 года всплыли лишь сейчас?

–  Нет, – сказал Максим Митрофанов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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