Беллингем о 0:2 от «Ливерпуля»: «Они контролировали игру с первой минуты. Плохой результат против команды, показывающей лучший футбол в Европе»
Джуд Беллингем оценил поражение от «Ливерпуля» (0:2) в Лиге чемпионов.
«Если честно, они контролировали игру с первой минуты. Не было ни одного отрезка, где мы подолгу владели бы мячом. Мы пытались перевернуть игру, но они были готовы лучше нас, и это разочаровывает.
Плохой результат против команды, показывающей лучший футбол в Европе. Мы разочарованы своей игрой, и важно выиграть следующие три матча, чтобы иметь шанс выйти в плей-офф», – сказал хавбек «Реала» в эфире TNT Sports.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
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