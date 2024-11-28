Беллингем о 0:2 от «Ливерпуля»: «Они контролировали игру с первой минуты. Плохой результат против команды, показывающей лучший футбол в Европе» 

Джуд Беллингем оценил поражение от «Ливерпуля» (0:2) в Лиге чемпионов.

«Если честно, они контролировали игру с первой минуты. Не было ни одного отрезка, где мы подолгу владели бы мячом. Мы пытались перевернуть игру, но они были готовы лучше нас, и это разочаровывает.

Плохой результат против команды, показывающей лучший футбол в Европе. Мы разочарованы своей игрой, и важно выиграть следующие три матча, чтобы иметь шанс выйти в плей-офф», – сказал хавбек «Реала » в эфире TNT Sports.