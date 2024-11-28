Мак Аллистер о 2:0 с «Реалом»: «Ливерпуль» заслужил победу, доминируя по ходу матча. Сэйвы Келлехера нам были необходимы»
Алексис Мак Аллистер оценил победу над «Реалом» (2:0) в Лиге чемпионов.
«Самое важное, что мы в хорошем стиле добились победы. Мы заслужили ее, доминируя по ходу встречи. Сэйвы Келлехера пару раз нам были необходимы, и мы ему за них благодарны».
О результативном выходе на замену Гакпо
«Игроки, выходящие по ходу встречи, в концовках игр по-настоящему важны, и, если стремишься к большим победам, они необходимы. Конечно, не очень приятно сидеть на скамейке запасных, но мы осознаем, что каждый выходящий игрок отдает команде все что может», – сказал полузащитник «Ливерпуля».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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