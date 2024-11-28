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  • Слот о 2:0 с «Реалом»: «Ливерпуль» мог играть интенсивнее, лучше владеть мячом. Мбаппе и Салах, промахнувшись с пенальти, показали, что они тоже люди»
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Слот о 2:0 с «Реалом»: «Ливерпуль» мог играть интенсивнее, лучше владеть мячом. Мбаппе и Салах, промахнувшись с пенальти, показали, что они тоже люди»

Арне Слот высказался после победы над «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Ливерпуль» победил со счетом 2:0 в 5-м туре общего этапа. Команда лидирует в таблице, набрав 15 из 15 возможных очков.

В сегодняшнем матче каждая из команд не смогла реализовать пенальти – не забили Килиан Мбаппе и Мохамед Салах.

– Играть против команды, которая столько раз выигрывала Лигу чемпионов – особенное чувство. «Ливерпуль» испытывал трудности на протяжении многих лет. Это важная неделя, и это приятно.

У меня не было планов набрать определенное количество очков. Хочется как можно скорее внедрить новый стиль игры. Это несложно, потому что он не особо отличается от стиля Юргена [Клоппа].

Приятно видеть, что не только стартовый состав, но и выходящие на замену игроки действуют так, как мы ожидаем. Если бы перед началом сезона я подсчитывал очки, я бы не добился таких результатов, как сейчас.

Каждый раз, когда «Реал» угрожал нам, угроза исходила от нас самих. Я думаю, мы можем играть более интенсивно и лучше владеть мячом.

В обоих [пенальти] казалось, что мяч, скорее всего, попадет в ворота. Оба игрока промахнулись, и сегодня они показали нам, что они тоже люди. В случае с [пенальти] Мбаппе Келлехер был великолепен. Он много сделал для нас, как и другой наш вратарь, который тоже был хорош.

– Насколько важны игроки академии для вашей команды?

– Они важны. Люди всегда говорят, что если ты воспитанник академии, то лучше других знаешь, что это значит для болельщиков. Приятно видеть, как они играют на этой арене против чемпионов Европы.

– Ваша семья приехала поддержать вас...

– Они взяли несколько выходных в школе, чтобы побыть здесь. Они будут на матче с «Ман Сити», но это никак не повлияет на игру! Всегда хорошо, когда семья рядом, потому что не нужно быть сосредоточенным в течение 24 часов... Может быть, 18 часов,– сказал главный тренер «Ливерпуля» в интервью TNT Sports.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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logoАрне Слот
logoМохамед Салах
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