Слот о 2:0 с «Реалом»: «Ливерпуль» мог играть интенсивнее, лучше владеть мячом. Мбаппе и Салах, промахнувшись с пенальти, показали, что они тоже люди»
«Ливерпуль» победил со счетом 2:0 в 5-м туре общего этапа. Команда лидирует в таблице, набрав 15 из 15 возможных очков.
В сегодняшнем матче каждая из команд не смогла реализовать пенальти – не забили Килиан Мбаппе и Мохамед Салах.
– Играть против команды, которая столько раз выигрывала Лигу чемпионов – особенное чувство. «Ливерпуль» испытывал трудности на протяжении многих лет. Это важная неделя, и это приятно.
У меня не было планов набрать определенное количество очков. Хочется как можно скорее внедрить новый стиль игры. Это несложно, потому что он не особо отличается от стиля Юргена [Клоппа].
Приятно видеть, что не только стартовый состав, но и выходящие на замену игроки действуют так, как мы ожидаем. Если бы перед началом сезона я подсчитывал очки, я бы не добился таких результатов, как сейчас.
Каждый раз, когда «Реал» угрожал нам, угроза исходила от нас самих. Я думаю, мы можем играть более интенсивно и лучше владеть мячом.
В обоих [пенальти] казалось, что мяч, скорее всего, попадет в ворота. Оба игрока промахнулись, и сегодня они показали нам, что они тоже люди. В случае с [пенальти] Мбаппе Келлехер был великолепен. Он много сделал для нас, как и другой наш вратарь, который тоже был хорош.
– Насколько важны игроки академии для вашей команды?
– Они важны. Люди всегда говорят, что если ты воспитанник академии, то лучше других знаешь, что это значит для болельщиков. Приятно видеть, как они играют на этой арене против чемпионов Европы.
– Ваша семья приехала поддержать вас...
– Они взяли несколько выходных в школе, чтобы побыть здесь. Они будут на матче с «Ман Сити», но это никак не повлияет на игру! Всегда хорошо, когда семья рядом, потому что не нужно быть сосредоточенным в течение 24 часов... Может быть, 18 часов,– сказал главный тренер «Ливерпуля» в интервью TNT Sports.
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