Вратарь «Ливерпуля» Келлехер отбил 3 из 4 пенальти в игровое время, Мбаппе не реализовал 2-й 11-метровый в ЛЧ
Куивин Келлехер отбил 3 из 4 пенальти за карьеру в игровое время во всех турнирах.
В среду вратарь «Ливерпуля» отразил 11-метровый в исполнении Килиана Мбаппе в матче Лиги чемпионов с «Реалом» (2:0).
При этом сам Мбаппе не реализовал второй пенальти за время выступлений в турнире.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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