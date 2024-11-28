Вратарь «Ливерпуля» Келлехер отбил 3 из 4 пенальти в игровое время, Мбаппе не реализовал 2-й 11-метровый в ЛЧ

Куивин Келлехер отбил 3 из 4 пенальти за карьеру в игровое время во всех турнирах.

В среду вратарь «Ливерпуля » отразил 11-метровый в исполнении Килиана Мбаппе в матче Лиги чемпионов с «Реалом » (2:0). При этом сам Мбаппе не реализовал второй пенальти за время выступлений в турнире.