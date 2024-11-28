Станкович отказался отвечать на вопросы журналистов после 1:2 от «Ростова»
Деян Станкович отказался отвечать на вопросы журналистов после ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2, первая игра – 0:1).
Тренер «Спартака» пришел на пресс‑конференцию, где дал комментарий по игре и извинился за то, что во втором тайме разбил пластиковое стекло на скамейке запасных. После этого серб, не дожидаясь вопросов от журналистов, покинул зал пресс‑конференции.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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