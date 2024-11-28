Станкович отказался отвечать на вопросы журналистов после 1:2 от «Ростова»

Деян Станкович отказался отвечать на вопросы журналистов после ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом » (1:2, первая игра – 0:1).

Тренер «Спартака » пришел на пресс‑конференцию, где дал комментарий по игре и извинился за то, что во втором тайме разбил пластиковое стекло на скамейке запасных. После этого серб, не дожидаясь вопросов от журналистов, покинул зал пресс‑конференции.