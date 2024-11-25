Титов о Станковиче в «Спартаке»: «Не шарахается из стороны в сторону, стабилизировал состав. В лучшую сторону отличается от Абаскаля, который мог менять по 5 человек»

Егор Титов положительно оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».

– Вернемся к дерби. Все ли решения Станковича по составу сработали?

– Я уже как-то говорил, что Станковичу удалось стабилизировать состав. По сути, он произвел только вынужденную замену в центре обороны – Дуарте вместо Литвинова . А так серб не шарахается из стороны в сторону. Сделал ставку на определенных игроков и продолжает им доверять.

Это его отличает явно в лучшую сторону от Абаскаля , который мог менять по пять человек. Порадовала идеальная передача Маркиньоса, которого порой журили. Хотелось бы, чтобы новички играли стабильно. А так в целом мы увидели идеальный тайм. Даже не тайм, а первые 30-35 минут.

– Можно ли сказать, что Умяров «съел» главную звезду «Локо» – Батракова?

– Я бы отметил тут не только Наиля, но и всю команду. Красно-белые большую часть матча провели по-хозяйски! Уверенно! Вся команда сыграла великолепно.

Нужно отдать должное тренерскому штабу, который так здорово подготовил подопечных к дерби. Да, минут 15 во втором тайме было тревожно, когда «Локо» возвращался в игру. Но дальше все встало на свои места. Закономерный результат! – заявил бывший капитан «Спартака».