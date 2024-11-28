«Реал» не бил в створ «Ливерпуля» до 61-й минуты, когда Мбаппе не реализовал пенальти. С игры впервые ударили в ворота на 93-й
«Реал» впервые пробил в створ ворот «Ливерпуля» с игры на 93-й минуте.
«Мадрид» уступил «Ливерпулю» на выезде (0:2) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.
Первый удар в створ ворот Куивина Келлехера «сливочные» нанесли на 61-й минуте – это был удар Килиана Мбаппе с пенальти, который отбил вратарь «Ливерпуля».
Первый удар в створ ворот с игры команда Карло Анчелотти нанесла на 93-й минуте, это сделал Лукас Васкес.
По данным сайта Лиги чемпионов, это два единственных удара в створ у «Реала». As указывает третий: вероятно, это удар Браима Диаса на 93-й минуте.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт Лиги чемпионов
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости