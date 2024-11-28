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«Реал» не бил в створ «Ливерпуля» до 61-й минуты, когда Мбаппе не реализовал пенальти. С игры впервые ударили в ворота на 93-й

«Реал» впервые пробил в створ ворот «Ливерпуля» с игры на 93-й минуте.

«Мадрид» уступил «Ливерпулю» на выезде (0:2) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

Первый удар в створ ворот Куивина Келлехера «сливочные» нанесли на 61-й минуте – это был удар Килиана Мбаппе с пенальти, который отбил вратарь «Ливерпуля».

Первый удар в створ ворот с игры команда Карло Анчелотти нанесла на 93-й минуте, это сделал Лукас Васкес.

 По данным сайта Лиги чемпионов, это два единственных удара в створ у «Реала». As указывает третий: вероятно, это удар Браима Диаса на 93-й минуте.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт Лиги чемпионов
logoРеал Мадрид
logoЛиверпуль
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoКилиан Мбаппе
logoЛукас Васкес
logoКуивин Келлехер
logoБраим Диас
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