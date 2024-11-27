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Мостовой о деньгах: «Заработка сейчас нет, но на обычную, нормальную жизнь хватает. Ни к какой команде я не привязан, ни под кого не подстраиваюсь»

Александр Мостовой рассказал о своем финансовом положении.

«Все, кто меня знают, понимают, что ни к какой команде я не привязан, ни от кого денег не получаю. Этим я отличаюсь от многих, ни под кого не подстраиваюсь.

Сейчас заработка у меня нет, но на обычную, нормальную жизнь мне хватает. Надеюсь, будет хватать и дальше.

Все отдаю детям и близким – так и живу», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoАлександр Мостовой
деньги
logoпремьер-лига Россия
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