Мостовой о деньгах: «Заработка сейчас нет, но на обычную, нормальную жизнь хватает. Ни к какой команде я не привязан, ни под кого не подстраиваюсь»
Александр Мостовой рассказал о своем финансовом положении.
«Все, кто меня знают, понимают, что ни к какой команде я не привязан, ни от кого денег не получаю. Этим я отличаюсь от многих, ни под кого не подстраиваюсь.
Сейчас заработка у меня нет, но на обычную, нормальную жизнь мне хватает. Надеюсь, будет хватать и дальше.
Все отдаю детям и близким – так и живу», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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