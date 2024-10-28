Мостовой о Личке, тратящем 500 евро в месяц: «Противнее, когда говорят, что 700 000 не хватает, но и такое возможно. Москва дорогая, цены растут каждую неделю с космической скоростью. Не понимаю, как это»
Александр Мостовой допускает, что у Марцела Лички не очень большие расходы.
Ранее главный тренер «Динамо» заявил, что тратит примерно 500 евро в месяц.
«Думаю, что Личка и правда живет на такую сумму. Если он проживает на базе, то вообще без проблем. Такое возможно. Когда я попал в «Спартак», тоже жил на базе и мало тратил.
Мне противнее слышать, когда многие говорят, что им 500-700 тысяч не хватает, но такое тоже возможно. Москва – однозначно очень дорогой город, плюс цены растут каждую неделю с космической скоростью. Не понимаю, как это возможно», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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